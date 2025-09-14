KrF knuser forventningene

Så langt i år har partiet fått 3.765 nye medlemmer, ifølge generalsekretær Ingunn Ulfsten.

– Det er helt fantastiske tall, ulikt noe jeg har sett i min tid i KrF, sier Ulfsten til Dagen.

Denne uken har 12 personer meldt seg ut av partiet, mens 188 har meldt seg inn. Partiet har så langt knust forventningene for året.

– KrF har nå passert 17.000 medlemmer. Det er jeg veldig stolt av.

– Det er mer enn 2.000 flere enn det vi satte som mål i år. Målet var å nå 15.000 til jul, legger hun til.

KrF fikk rundt 135.000 stemmer og 4,2 prosent oppslutning i årets stortingsvalg. Partiet får dermed sju mandater på Stortinget.