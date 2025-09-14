Reagerer på Facebook-innlegg: – Langt utenfor

Avtroppende Høyre-leder Solberg kommenterte saken i Dagsnytt 18 på NRK fredag kveld.

– Vi har det høyt under taket i Høyre. Men vi har et tak, og jeg mener at Sandlien her kommer åpenbart langt utenfor, sier Solberg.

Hun sier til NRK at man må tenke over hvilke meninger man uttrykker når man representerer et politisk parti.

– Han bør vurdere om han egentlig står inne for Høyres grunnleggende ideologi, sier Solberg i Dagsnytt 18.

Slettet innlegget

Sandeliens uttalelser kom i et Facebook-innlegg etter drapet på Charlie Kirk i USA, melder Aftenposten.

Han skrev at foreløpige opplysninger tydet på at motivasjonen for drapet kunne være knyttet til transideologi.

«I så fall føyer saken seg inn i et mønster der en svært liten gruppe står bak uforholdsmessig mye vold i nyere tid».

Han har siden slettet innlegget, men skjermdumper av teksten er spredt og vekker kraftige reaksjoner.

– Jeg står for at jeg er bekymret for transideologi, men jeg beklager noe av måten jeg ordla meg på, og jeg ser at sammenhengen ble feil, sier Sandelien til Aftenposten.

Sjekket ikke tallene

I innlegget hevdet Sandelien at transpersoner var overrepresentert i voldsstatistikken og kritiserte det han kalte «transideologiens militante karakter».

Statistikk fra The Violence Project viser imidlertid at transpersoner står for én masseskyting i USA mellom 1966 og 2024. Kvinner står bak fire av dem, mens menn står bak 192.