36 år gamle Kristine L. Solli ser ut til å bli eneste representant på Stortinget med doktorgrad i neste periode. Selv vil hun savne butikkjobben på Coop Extra.

Publisert 14. sep.
ENESTE: 36 år gamle Kristine L. Solli ser ut til å bli eneste representant på Stortinget med doktorgrad i neste periode. Foto: Thomas Bjørnflaten
NTB
Bare én av de 169 representantene har doktorgrad, viser en kartlegging Khrono har gjennomført over utdanningsbakgrunnen til det kommende Stortinget.

Arbeiderpartiet fikk inn fire representanter fra Sør-Trøndelag, der Solli sto på fjerdeplass på listen. Hun mener drahjelp fra finansminister og tidligere Ap-leder Jens Stoltenberg på tampen av valgkampen ga det lille ekstra som fikk henne innvalgt.

– Jeg hadde et lite håp, men samtidig visste vi at det kom til å bli ekstremt jevnt. De siste timene var veldig spennende, sier Solli til Khrono.

Solli har doktorgrad i politikk fra Cardiff University i Wales. Graden avla hun omtrent samtidig som coronapandemien brøt ut i 2020, og hun sier hun ble usikker på hva hun skulle bruke utdanningen til.

Hun valgte å engasjere seg i lokalpolitikken, ble etter hvert leder for Løkken Arbeiderparti og kom inn i kommunestyret. Samtidig har hun jobbet på Coop Extra, en jobb hun har hatt tilknytning til siden hun var 18 år.

– Det blir spesielt å forlate butikken. Jeg har et godt forhold til alle kundene og kollegaene mine, og det blir rart ikke å se dem hver dag, sier Solli.

Fire andre politikere som har doktorgrad stilte også til valg – to fra MDG og to fra KrF – men partiene fikk ikke nok stemmer til at de ble innvalgt.

