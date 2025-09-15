Listen over russiske milliardærer som har fått eiendelene sine konfiskert siden president Vladimir Putin gikk inn i Ukraina i februar 2022, vokser seg stadig lenger.

Nestemann ser ut til å bli Denis Shtengelov, ifølge Bloombergs milliardær-indeks god for minst 2,6 milliarder dollar. Kreml er nå ute etter å ekspropriere hans KDV Group, en av Russlands største snacksprodusenter.

Ukraina-forbindelser

Bloomberg har ikke vært i stand til å verifisere påstandene i søksmålet som ikke er offentlig tilgjengelig, men ifølge Interfax dreier det seg om at selskaper tilknyttet Shtengelov har forsynt ukrainske styrker med mat, at faren Nikolai har opprettet en paramilitær enhet i fiendens territorium og at KDV har sendt inntekter fra sine russiske virksomheter til «uvennlige jurisdiksjoner» uten myndighetenes godkjennelse.

Anslag fra det Moskva-baserte advokathuset Nektorov, Saveljev & Partners viser at russiske myndigheter har konfiskert eiendeler for 3.900 milliarder rubler (nærmere 47 milliarder dollar) siden invasjonen, og er ifølge Bloomberg den siste indikasjonen på hvordan Russland slår hardt ned på rikinger ansett som statens fiender.

Nyhetsbyrået viser også til at en domstol i Moskva i sommer beordret å nasjonalisere den russiske utvikleren av spillet World of Tanks. Gründerne ble – i likhet med Shtengelov – erklært som ekstremister etter at en eks-partner holdt innsamlingsprosjekter for Ukraina.

– Håper på rettferdighet

– Vi kan forvente flere beslag av store selskaper der ekstremisme kun vil være et formelt grunnlag for tilegnelse, sier juridisk rådgiver Kirill Gorlov i Transparency International Russia.

KDV-saken skal opp for en Moskva-domstol 23. september for å se om Kreml kan gå videre med overføringen, og ifølge Tass har retten forbudt alle eiendoms- og aksjetransaksjoner for over 50 selskaper i KDV-systemet – som omfatter over 39.000 ansatte ved 14 fabrikker. Ifølge databasen Spark-Interfax omsatte konsernet for 305 milliarder rubler i 2024.

Konsernet selv skrev på sine nettsider tidligere denne måneden at «vi oppriktig håper på en rettferdig og balansert løsning», ettersom «vi samvittighetsfullt har oppfylt våre forpliktelser overfor staten, betalt skatt og investert i Russland, skapt arbeidsplasser, støttet regioner og en rekke veldedige prosjekter.»

Bor trolig i Australia

Selv om Kreml sjelden har brukt ekstremisme som juridisk grunnlag, har man allerede overtatt eiendeler for 200 milliarder rubler på dette grunnlaget. En ekspropriasjon av KDV vil mer enn tredoble tallet, da konsernet verdsettes av påtalemyndighetene til 500 milliarder rubler.

Shtengelov tiltrakk seg den russiske statens oppmerksomhet i 2018, da over 60 personer omkom i en brann i et kjøpesenter han var medeier i. I det som ifølge Bloomberg var et sjeldent intervju opplyste milliardæren da at han betalte 3 millioner rubler til de etterlatte av hver av ofrene.

Han uttalte også at han deler tiden sin mellom Russland og Australia, der han eier et idrettskompleks på Gold Coast rett sør for Brisbane.