Trump truer med å erklære nasjonal krise

Trump begrunner trusselen med at ordføreren i D.C., Muriel Bowser, har informert føderale myndigheter om at byens politi ikke vil samarbeide med immigrasjonsmyndighetene (Ice) om informasjon om personer som oppholder seg ulovlig i, eller kommer ulovlig inn i, USA.

– Jeg erklærer nasjonal krise, føderaliserer, om nødvendig, skriver den amerikanske presidenten i et innlegg på Truth Social.

Fra før har Trump utplassert soldater fra nasjonalgarden i Washington D.C og hevdet at det er for å få bukt med kriminaliteten.

Bowser, byens demokratiske ordfører, framholder at byen ikke opplever en økning i kriminaliteten. Hun har tidligere kalt Trumps avgjørelse for urovekkende.