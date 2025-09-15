NorgesBarometeret har utført undersøkelsen for VG.

NorgesBarometerets måling for VG ble sendt ut til et utvalg på totalt 8167 kommunestyrerepresentanter og ble besvart av 1.688 respondenter.

226 Sp-representanter i landets kommunestyrer svarte på undersøkelsen, 54 prosent av dem svarte «ja» på spørsmålet om hvorvidt Vedum bør trekke seg. 28 prosent svarte «nei», mens 17 prosent svarte «vet ikke».

Emilie Enger Mehl trekkes fram som arvtager.

Tidenes dårligste valg

Senterpartiet har aldri hatt færre stortingsrepresentanter enn etter årets valg. – Ingen tvil om at resultatet var for dårlig, sier partileder Vedum.

– Valget er for dårlig, det er ikke noen tvil om at det var et for lavt resultat, partileder Trygve Slagsvold Vedum i Politisk kvarter på NRK.

De har kun åtte stortingsrepresentanter etter valget, det svakeste siden de ble stiftet som Bondepartiet i 1920, ifølge NRK.

Partiet skal nå ha «en god og grundig evaluering», sier Vedum, som sier at han er klar for å fortsette som partileder.

– Jeg er veldig motivert for å være partileder, både i medgang og motgang. Jeg har opplevd begge deler før, nå er det motgang. Jeg har et sterkt ønske om å jobbe sammen som lag, partiarbeid er lagarbeid, sier Vedum.

Han vil ikke si om han ser for seg å være partileder også ved neste stortingsvalg i 2029.

– Det får vi ta da. Jeg er veldig motivert, men vi skal ha respekt for partiprosessene. Men jeg er motivert til å være leder, Sp har et sterkt lag, sier han.

Vedum mener fortsatt at det var riktig av Senterpartiet å gå ut av regjeringen i februar.

– Jeg mener det var helt riktig. Noen ganger har du noen prinsipper, sier han.

Han avviser at de ble kastet ut av regjeringen av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Nei, jeg opplevde bare at vi var uenige. For Sp var prinsippene og politikken viktigere enn posisjonene. Hvis Sp og stortingsgruppa ville, hadde vi sittet i regjering videre, sier han.