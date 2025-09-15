Dersom en avtale ikke nås, kommer det ikke til å påvirke USAs overordnede forhold til Kina, sier Bessent som beskriver forholdet som «svært godt på høyeste nivå».

Mandag er han i Madrid for å diskutere Tiktok og andre økonomi- og handelsspørsmål med høytstående kinesiske tjenestepersoner.

En amerikansk lov om å forby Tiktok av hensyn til rikets sikkerhet med mindre selskapet selges til ikke-kinesiske eiere, skulle egentlig tre i kraft dagen før president Donald Trump ble gjeninnsatt i januar.

To ganger har presidenten utsatt fristen med tre måneder, og den siste fristen er nå satt til onsdag 17. september.