Eftas overvåkingsorgan (Esa) har gitt en forlengelse av momsfritaket i Norge for elbiler ut 2026. Det gjelder ved kjøp av nye elbiler på opptil 500.000 kroner. Nå sier Tuva Moflag til DN at videreføring av momsfritaket deretter bør vurderes, selv om det fortsatt er mange fossilbiler i Norge.

– Vi har brukt flerfoldige milliarder kroner for å stimulere nybilkjøpere til å velge elbiler, noe som har kommet privatpersoner og bransjer til gode, sier Moflag.

I august var 97 prosent av de nyregistrerte personbilene i Norge elbiler.

– Elbilpolitikken har vært vellykket når nesten samtlige som kjøper ny bil, velger elektrisk. Da er Stortingets mål mer eller mindre nådd, sier Moflag.

Hun signaliserer endringer i elbilstøtten, men er klar på at det er finansminister Jens Stoltenberg (Ap) som vil legge frem statsbudsjettet i oktober.

MDG-leder Arild Hermstad sier til DN at partiet ønske å innføre moms på hele kjøpesummen for elbiler over tid, og bruke inntektene til å bygge ut ladeinfrastruktur. Han understreker samtidig at regjeringen ligger bakpå med utslippskutt i transportsektoren, og mener det må satses mer på kollektivtilbud – særlig i storbyene.