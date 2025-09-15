Avtale: Trump skal møte Xi for å diskutere detaljene

USAs finansminister Scott Bessent opplyste mandag at det er inngått en avtale mellom to private parter, og at de kommersielle vilkårene er fastsatt.
– Det er mellom to private parter, men de kommersielle vilkårene er det enighet om, uttalte Bessent ifølge CNBC. Kommentaren kom under den siste runden med samtaler om en handelsavtale mellom de to landene.
President Donald Trump og Kinas president Xi Jinping skal møtes fredag for å diskutere detaljene. Trump bekreftet også selv i et innlegg på Truth Social at en avtale var i havn.
Kan flyttes til USA
– En avtale er nå på plass om et «visst» selskap som unge mennesker i vårt land svært gjerne ville redde.
Ifølge Bessent kan rammeverket åpne for at eierskapet flyttes til amerikansk kontroll.
Avtalen kommer ifølge CNBC etter at administrasjonen sto overfor en frist 17. september for enten å selge TikToks amerikanske virksomhet eller stenge appen i USA.
Donald Trump utsatte i januar en planlagt nedstengning av TikTok i USA, og signerte en presidentordre som ga ByteDance 75 dager ekstra på å lande en avtale. Senere ble fristen ytterligere forlenget gjennom nye presidentordrer både i april og i juni.
Kunne blitt stengt
Kongressen vedtok i fjor et forbud mot at aktører som Apple og Google distribuerer TikTok på grunn av appens status som «utenlandsk fiendekontrollert applikasjon».
Handelsminister Howard Lutnick advarte tidligere i sommer om at TikTok ville bli stengt for amerikanere dersom Kina ikke ga USA mer kontroll.
Trump har lenge omtalt TikTok som en sikkerhetstrussel, og har tidligere forlenget flere frister gjennom presidentordre. Han har også åpnet for at blant andre Larry Ellison og Elon Musk kunne kjøpe virksomheten i USA.
Økt spenning
Samtidig har spenningen mellom de to landene økt, blant annet etter at Kina har startet to undersøkelser mot den amerikanske halvlederindustrien, herunder en antidumping- og en diskrimineringsundersøkelse mot amerikanske selskaper. Dette kom etter at USA sist fredag la til 23 kinesiske selskaper på sin såkalte «enhetsliste».
Den kinesiske markedstilsynet bekreftet mandag at NVIDIA er under etterforskning for å ha brutt landets konkurranselovgivning, noe som ble sett på som en taktikk i forhandlingene, og noe Bessent omtalte som «dårlig timing».
Eksperter mener ifølge CNBC at disse undersøkelsene kan være en del av Kinas forhandlingsstrategi for å presse USA, og at det er vanskelig å se hvordan dette kan forbedre det økonomiske forholdet mellom de to landene.
Wendy Cutler, tidligere amerikansk handelsrepresentant, peker på at Kina sannsynligvis vil kreve kompensasjon for å løfte de nye restriksjonene, og advarer om at forholdet mellom de to landene kan bli fastlåst. I tillegg har Kina kritisert USAs forespørsel om europeiske mottiltak mot russisk olje, og betegnet dette som ensidig press og økonomisk tvang.
Toppmøte senere i år?
Det er også ventet at partene vil diskutere muligheten for et møte mellom Trump og Xi Jinping senere i år, noe som kan bli det første statsoverhodebesøket fra USA til Kina siden 2017.
Ifølge Wall Street Journal har Kina i over to måneder forsøkt å legge til rette for en Trump-besøk, som kan få betydning for den videre utviklingen i det bilaterale forholdene.