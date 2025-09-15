Avtale: Trump skal møte Xi for å diskutere detaljene

USAs finansminister Scott Bessent opplyste mandag at det er inngått en avtale mellom to private parter, og at de kommersielle vilkårene er fastsatt.

– Det er mellom to private parter, men de kommersielle vilkårene er det enighet om, uttalte Bessent ifølge CNBC. Kommentaren kom under den siste runden med samtaler om en handelsavtale mellom de to landene.

President Donald Trump og Kinas president Xi Jinping skal møtes fredag for å diskutere detaljene. Trump bekreftet også selv i et innlegg på Truth Social at en avtale var i havn.

Kan flyttes til USA

– En avtale er nå på plass om et «visst» selskap som unge mennesker i vårt land svært gjerne ville redde.

Ifølge Bessent kan rammeverket åpne for at eierskapet flyttes til amerikansk kontroll.

Avtalen kommer ifølge CNBC etter at administrasjonen sto overfor en frist 17. september for enten å selge TikToks amerikanske virksomhet eller stenge appen i USA.