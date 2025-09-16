Trump: Får ikke sparke Cook

Avgjørelsen fra USAs ankedomstol for District of Columbia Circuit gjør at Cook kan delta på rentemøtene tirsdag og onsdag.

I slutten av forrige måned beordret president Trump at Cook skulle fjernes fra styret i Federal Reserve etter anklager om juks med boliglån. Trump mener hun har brutt loven ved å gi falsk informasjon i en eller flere låneavtaler, og han hevder det kan ha gitt henne mulighet til å få lavere renter og skattefradrag – og at dette er tilstrekkelig grunnlag for avskjedigelse.

Cook avviser å ha gjort noe galt og gikk til søksmål mot Trump og mot sentralbanken Federal Reserve. Hun mener anklagene uansett ikke gir presidenten rett til å sparke henne.

Nå har ankedomstolen gitt henne medhold slik at Cook blir værende i stillingen inntil videre.