LO-topp: Norsk olje og gass bremser ytre høyre

– Jeg mener norsk olje- og gassproduksjon er med på å motarbeide fascismens framvekst, siden den sikrer energi til befolkning og industri i Europa, sier Alfheim til Klassekampen.

Alfheim leder Forbundet Styrke, som organiserer ansatte i prosess- og oljeindustrien. Han har nylig møtt fagforeningskolleger i Tyskland, der energimangel og industrinedleggelser har skapt grobunn for høyreekstreme krefter.

– I Norge har vi klart å kutte klimautslipp uten å stenge industrien, sier han.

Han sier den tyske industrien har blitt hardt rammet av høye energipriser etter Russlands invasjon av Ukraina, noe som igjen har gitt AfD (Alternative für Deutschland) større oppslutning.

– I kjølvannet av industridøden vokser ytre høyre, og det er en spesiell opplevelse å se alle plakatene for AfD i gatene, sier Alfheim.

Han mener norske politikere må ha dette i tankene når de utformer olje- og gasspolitikken framover.

– Vi vet at om noen år skjer nedskaleringen av seg selv. Vi står for cirka 30 prosent av gassforsyningen til Europa. Russland, USA, Qatar og Kuwait står for 70 prosent. Greier ikke vi å opprettholde produksjonen kryper vår andel ned, og andelen fra disse landene vil gå opp – eller det blir mer industrinedlegging i Europa.