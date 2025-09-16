Trump: Saksøker New York Times for 15 mrd. dollar

– I dag har jeg den store ære av å reise et søksmål for injurier og ærekrenkelser mot The New York Times, en av de verste og mest degenererte avisene i landets historie, skriver Trump i et innlegg postet klokken 23.45 lokal tid.

Trump mener avisen fungerer som «en talerør for Det demokratiske partiets radikale venstre» og at støtten avisen ga til visepresident Kamala Harris, var «den største ulovlige valgkampdonasjonen noensinne».

– Deres støtte til Kamala Harris ble faktisk plassert midt på forsiden, noe som hittil har vært uhørt, sier Trump.

Han anklager videre The New York Times for «tiår med løgner» om han selv, familien, hans virksomheter og «America First»-bevegelsen.

Trump viser til tidligere rettsprosesser han har ført mot amerikanske medier og viser til forlik med Disney-eide ABC og 60 minutes på CBS.

– The New York Times har fått lov til å lyve, sverte og ærekrenke meg altfor lenge. Det stopper nå, sier Trump.

Søksmålet er anlagt i Florida. Hvilke ærekrenkelser Trump mener avisen har gjort seg skyldig i, kommer ikke fram i innlegget.