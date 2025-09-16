– Amerika vil ikke gi opphold til utlendinger som feirer døden til våre medborgere, skriver Rubio på X (Twitter).

– Tilbakekall av visum er i gang. Hvis du er her på et visum og jubler over det offentlige attentatet på en politisk skikkelse, bør du forberede deg på å bli deportert. Du er ikke velkommen i dette landet, skriver han videre.

Tilbakekaller visum

Innlegget ble lagt ut sammen med en video fra et intervju med Fox News mandag, der han ble spurt om han planlegger å begrense eller tilbakekalle visum for personer som feirer drapet på Kirk.

«Trump 2.0»-administrasjonen har allerede tilbakekalt hundrevis av visum fra studenter som er pro-Palestina eller anti-Israel, skriver avisen Axios. Grepene har imidlertid ført til kritikk mot Trump for å bryte med USAs ideal om ytringsfrihet.

I intervjuet med Fox News kommenterte Rubio at et visum betyr at man er på besøk i USA, og at «vi inviterer ikke folk til landet vårt som er involvert i negativ og destruktiv oppførsel.»

Folk som «feirer mordet, henrettelsen, attentatet på en politisk figur. Og hvis de allerede er her, bør vi tilbakekalle visumet deres.»

Les også Trump: Ber om 570 mill. til ekstra sikkerhet Etter drapet på Charlie Kirk ber Trump-administrasjonen Kongressen bevilge 570 millioner kroner til ekstra sikkerhetstiltak.

Kirk-drapet

Den kristne høyreaktivisten og Trump-loyalisten Charlie Kirk ble skutt 10. september under et arrangement på universitetet i delstaten Utah. Kirk var en kjent MAGA-tilhenger og var svært innflytelsesrik blant unge konservative.

Les også Trump vil tildele Charlie Kirk frihetsmedalje Under en minnesmarkering for terrorangrepene 11. september, kunngjør Donald Trump at han vil tildele Charlie Kirk Presidentens frihetsmedalje.

Kirk kom blant annet med konspiratoriske utsagn som at demokratene hater USA og vil erstatte hvite mennesker i distriktene med «noe annet». Han var også kritisk til feminisme og tålte angivelig ikke ordet «empati», som han mente var en «new age-oppfinnelse». Han mente også at retten til å eie våpen er verdt noen dødsfall fra skyteepisoder.

På den andre siden har han fått skryt for å åpne debattlandskapet ved å oppfordre til diskusjon og debatt med folk som var uenige med ham. Da han ble drept var Kirk på turné med «The American Comeback Tour», som han etter planen skulle reise rundt i USA med. Drapet ble fordømt av både republikanere og demokrater, og det er en bred enighet om at drapet er et angrep på ytringsfriheten.

Trump kaller Kirk en «martyr for sannheten» og legger skylden på den «radikale venstresidens retorikk».