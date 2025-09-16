Brenna går ut av regjering: Skal lede tuttifrutti-samarbeid

Brenna har vært statsråd de siste fire årene – først som kunnskapsminister og deretter som arbeids- og inkluderingsminister. 36-åringen har til nå ingen erfaring som stortingsrepresentant, men ble valgt inn i år for Akershus.

Brenna er også nestleder i Arbeiderpartiet, sammen Jan Christian Vestre. Han fortsetter som helse- og omsorgsminister. Som partiets nestleder blir han også nummer to i regjeringen.

– For meg er det naturlig og riktig at partiledelsen er representert i Storting og regjering, sier Støre tirsdag.

Som ny parlamentarisk leder vil Brenna ha hendene fulle. Stortingsgrunnlaget er med årets valg utvidet til Rødt og MDG – i tillegg til gamle partnere Sp og SV. Samarbeidet har blitt kjent som tuttifrutti-flertallet.

– De neste fire årene vil Stortingets arbeid bli enda viktigere, sier Støre på en pressekonferanse tirsdag.

– Hun trengs til å lede an i de forhandlingene som skal være i Stortinget de neste årene, fortsetter han.

Statsministerskole

Den første testen kommer i høst, når regjeringen skal få flertall for statsbudsjettet.

Ved tidligere budsjettforhandlinger har Tuva Moflag, som er leder av finanskomiteen, ledet budsjettforhandlingene for Ap i Stortinget. Skjæran satt også i finanskomiteen.

Den nye stortingsgruppen, som i alt utgjør 53 representanter, skal ha sitt første møte tirsdag. Når Støre møter pressen overlater han rollefordelingen til dem, og vil ikke peke ut hvem som skal lede budsjettforhandlingene fremover.

– Men jeg kan si ganske tydelig at Tuva er veldig viktig i den jobben hun har nå. Tonje blir parlamentarisk leder og har ikke komiteansvar, men ansvar for å lede laget, sier Støre.

Flere medier erfarer at rolleskiftet regnes som en forfremmelse internt, gitt den nye, krevende situasjonen i Stortinget. Støre blir tirsdag spurt om Brennas nye posisjon er en god statsminsiterskole.

– Det å kunne norsk politikk fra mange vinkler er viktig for å utvikle deg som politiker, hvor den utviklingen leder deg, det vet man ikke, svarer han.

Skjæran-comeback

Kjersti Stenseng tar over Brennas rolle som arbeids- og inkluderingsminister, mens Bjørnar Skjæran tar over som kommunalminister etter Stenseng.

Han var fiskeri- og havminister i Jonas Gahr Støres regjering fra 2021 til 2023, og har til nå vært Arbeiderpartiets parlamentariske leder.

PÅ VEI INN: Kjersti Stenseng bytter rolle til arbeids- og inkluderingsminister, mens Bjørnar Skjæran går inn i regjering som kommunalminister. Foto: NTB

Stenseng har tidligere vært partisekretær.

De øvrige regjeringsmedlemmene fra Arbeiderpartiet fortsetter i sine posisjoner, deriblant finansminister Jens Stoltenberg.