Støre: – Ingen skal bli rik på å gjøre Norge utrygt

– Det som er kjøpt for blodpenger, skal ikke skinne på armen eller stå i garasjen. Det skal beslaglegges – klokker, biler, smykker, penger, boliger! sa Støre i sin tale til Aps landsstyre tirsdag.

Sterk retorikk

Statsministeren bruker sterk retorikk mot de kriminelle gjengene.

– Gjengene skal ikke få vokse i skyggene. Vi skal sette lys på dem – og slå ned på dem. Ingen skal bli rik på å gjøre Norge utrygt.

Støre tar også et oppgjør med ungdomskriminalitet:

– Skrytefilmer av overgrep, organiserte masseslagsmål blant unge og narkotikasalg til barn – det er ikke ungdomskultur. Det er ikke rampestreker. Det er rå kriminalitet – punktum, sa han til stor applaus fra salen.

Strengere grensekontroll

Regjeringen vil møte trusselen med strengere grensekontroll, flere politifolk og etterforskere og raskere konsekvenser for lovbrudd, ifølge statsministeren.

– I Norge skal alle følge den samme loven. Når noen bryter loven, skal det få konsekvenser, slår Støre fast.

Støres løfter for de neste fire årene * Norgespris på strøm: 50 øre per kilowattime inkl. moms fra 24. september 2025. Elavgiften reduseres 1. oktober og kuttes ytterligere 1. januar. * 150.000 flere i jobb i løpet av perioden. * Nasjonalt leseløft: 1 milliard kroner til å løfte lesingen, med innføring av «lesekvarteret» på alle trinn, alle skoledager. * 30.000 under 30 år i jobb innen 2030: Dette er ikke et konkret løfte, men et ambisiøst mål fra regjeringen. * 2 milliarder kroner til psykisk helse: Økte bevilgninger til psykisk helse over de neste årene for at flere skal få hjelp tidlig. * Høreapparat-garanti: Ingen skal vente lenger enn fire måneder på høreapparat. * 75.000 kroner i boligtilskudd: Tilskudd fra Husbanken til eldre for å tilpasse egen bolig så de kan bo hjemme lengst mulig. * Fagforeningsfradraget økes fra dagens nivå på 8250 kroner til 10.000 kroner for å støtte organiserte arbeidstakere. * Digital fastlegebestilling: Enkelt system hvor du kan bestille time digitalt på ett sted for alle fastleger i Norge. * Slå hardere ned på kriminalitet: Dette innebærer strengere grensekontroll, flere politifolk og etterforskere og raskere konsekvenser for lovbrudd. (©NTB)

(©NTB)