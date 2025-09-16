Støre: – Ingen skal bli rik på å gjøre Norge utrygt

– Det som er kjøpt for blodpenger, skal ikke skinne på armen eller stå i garasjen. Det skal beslaglegges – klokker, biler, smykker, penger, boliger! sa Støre i sin tale til Aps landsstyre tirsdag.
Sterk retorikk
Statsministeren bruker sterk retorikk mot de kriminelle gjengene.
– Gjengene skal ikke få vokse i skyggene. Vi skal sette lys på dem – og slå ned på dem. Ingen skal bli rik på å gjøre Norge utrygt.
Støre tar også et oppgjør med ungdomskriminalitet:
– Skrytefilmer av overgrep, organiserte masseslagsmål blant unge og narkotikasalg til barn – det er ikke ungdomskultur. Det er ikke rampestreker. Det er rå kriminalitet – punktum, sa han til stor applaus fra salen.
Strengere grensekontroll
Regjeringen vil møte trusselen med strengere grensekontroll, flere politifolk og etterforskere og raskere konsekvenser for lovbrudd, ifølge statsministeren.
– I Norge skal alle følge den samme loven. Når noen bryter loven, skal det få konsekvenser, slår Støre fast.
Støres løfter for de neste fire årene
* Norgespris på strøm: 50 øre per kilowattime inkl. moms fra 24. september 2025. Elavgiften reduseres 1. oktober og kuttes ytterligere 1. januar.
* 150.000 flere i jobb i løpet av perioden.
* Nasjonalt leseløft: 1 milliard kroner til å løfte lesingen, med innføring av «lesekvarteret» på alle trinn, alle skoledager.
* 30.000 under 30 år i jobb innen 2030: Dette er ikke et konkret løfte, men et ambisiøst mål fra regjeringen.
* 2 milliarder kroner til psykisk helse: Økte bevilgninger til psykisk helse over de neste årene for at flere skal få hjelp tidlig.
* Høreapparat-garanti: Ingen skal vente lenger enn fire måneder på høreapparat.
* 75.000 kroner i boligtilskudd: Tilskudd fra Husbanken til eldre for å tilpasse egen bolig så de kan bo hjemme lengst mulig.
* Fagforeningsfradraget økes fra dagens nivå på 8250 kroner til 10.000 kroner for å støtte organiserte arbeidstakere.
* Digital fastlegebestilling: Enkelt system hvor du kan bestille time digitalt på ett sted for alle fastleger i Norge.
* Slå hardere ned på kriminalitet: Dette innebærer strengere grensekontroll, flere politifolk og etterforskere og raskere konsekvenser for lovbrudd.
(©NTB)