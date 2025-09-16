Norge har signert frihandelsavtale med fire land

– Denne avtalen er svært viktig for mange norske bedrifter. Mercosur-landene utgjør nesten 300 millioner mennesker, som norsk næringsliv nå vil få bedre tilgang til. Dette kan bidra til økt handel og investeringer i begge retninger, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) i en pressemelding.

Avtalen sørger ifølge regjeringen for at nesten alle norske industrivarer blir tollfrie. Mange varer vil få tollfrihet umiddelbart når avtalen trer i kraft. For andre produkter vil tollen trappes ned gradvis.

– Åpner nye dører

Avtalen gjelder mellom Mercosur-landene Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay og Efta-landene Norge, Island, Liechtenstein og Sveits. Det er den femte handelsavtalen Efta-landene signerer på kort tid. Siden mai i fjor har de i tillegg signert avtaler med Thailand, Kosovo, Ukraina og Malaysia.

– Med nok en handelsavtale sikrer vi regelbasert handel i en krevende tid. Det er særlig viktig nå som vi lever i en verden med uro og økte handelshindre. Denne handelsavtalen åpner nye dører for norske bedrifter i verdens femte største marked, og vil bidra til å sikre arbeidsplasser i hele Norge, sier Myrseth.

Nyheten om at landene hadde kommet til en enighet kom i starten av juli, men dokumentene ble signert først tirsdag. Da opplyste regjeringen at Norge importerte varer fra Mercosur-landene til en verdi av 22,9 milliarder kroner i 2024 og eksporterte for 11,8 milliarder.

Kan gi sjømatløft

Forhandlingene om avtalen som nå skal gi tollfrihet på en rekke varer startet i 2017. Norge eksporterer blant annet kunstgjødsel og skipsutstyr til landene. Håpet er at dette også skal gi et løft for den norske sjømateksporten.

– For sjømatnæringen er det positivt at avtalen bidrar til tollreduksjon og fjerning av handelshindre for sjømateksporten. Dette kan åpne opp for eksport av produkter vi tidligere har eksportert lite av til Latin-Amerika, som for eksempel laks, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.

NHO-sjef Ole Erik Almlid har tidligere ytret begeistring overfor NTB om avtalene som trer i kraft tidligst høsten 2026.

– Mercosur er viktig og raskt voksende marked for NHOs medlemmer. Bare i Brasil er det over 230 norske bedrifter. Denne avtalen gir store muligheter for å øke eksport og videreutvikle samarbeidet, både i Brasil og i de andre Mercosur-landene, uttalte han.

