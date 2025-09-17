Grensehandel til besvær

Folk som ønsker å bruke et nikotinprodukt uten tobakkens lite helsefremmende nitrosaminer (TSNA), har i dag ingen lovlig mulighet til å kjøpe det i Norge. I stedet presses de mot grensehandel i Sverige – eller i verste fall inn i smugling og svarte markeder. Dette er ikke bare uheldig for folkehelsen, men også ødeleggende for norsk næringsliv og statens inntekter.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser tydelig hvilken sprengkraft denne utviklingen har: Snus utgjør nå hele 7 prosent av nordmenns grensehandel, og bare i 2024 kjøpte nordmenn snus i Sverige for svimlende 630 millioner kroner. Det er penger som burde gått inn i norske kasser – til fellesskapet, til velferd, til arbeidsplasser.

Både NHO Mat og Drikke og Virke har advart mot konsekvensene: norske butikker taper omsetning, sysselsetting rammes, og staten mister viktige skatteinntekter. Samtidig ser vi hvordan organiserte kriminelle tjener på denne situasjonen. Når lovlige varer i naboland gjøres utilgjengelige i Norge, skapes et marked som gir kriminelle nye, stabile inntektsstrømmer.

Norge er ikke alene. Finland gikk gjennom en tilsvarende prosess. Der var snus og nikotinposer lenge forbudt, men et økende antall finner sluttet å røyke og etterspurte tryggere alternativer. Resultatet ble massiv import fra Sverige – og en politikk som hverken beskyttet folkehelsen eller statens inntekter. Til slutt måtte finske myndigheter innrømme at utviklingen var uholdbar.

Sverige, derimot, har vist at det finnes en bedre vei. Ved å tilby tryggere alternativer, legge beskatningen opp etter produktenes reelle risikoprofil og satse på informasjon fremfor forbud, er landet nesten blitt røykfritt. Deres modell gir både helsegevinster og skatteinntekter, og er et eksempel Norge bør studere nøye.

Hvis vi fortsetter som i dag, legger vi til rette for at stadig flere nordmenn skal reise til Sverige for å handle snus – eller for at smuglere skal fylle behovet. Det siste vi trenger, er en politikk som flytter arbeidsplasser og inntekter ut av landet og samtidig styrker organisert kriminalitet.

Men vi har et valg. Hvis tryggere alternativer som tobakksfri snus blir enklere å få tak i lovlig i Norge, kan flere velge bort røyk og produkter med høyere helserisiko. Samtidig beholdes verdiskapingen i Norge og fellesskapet får skatteinntektene.

Det handler om mer enn bare nikotinprodukter. Det handler om en politikk som kan forene folkehelse, næringsinteresser og samfunnsøkonomisk ansvar.

Spørsmålet er enkelt: Skal vi fortsette med en lite treffsikker politikk som gir tapte inntekter og mer kriminalitet – eller skal vi ta ansvar og regulere på en måte som faktisk tjener fellesskapets interesser?

For meg er svaret klart. Norge trenger en ny tilnærming til nikotinpolitikken. Ikke for å fremme bruken av disse produktene, men for å styre den på en ansvarlig måte som gir bedre folkehelse, sterkere økonomi og mindre kriminalitet.

Bjørn Magnus Bjørnstad

Adm. direktør i Opplysningskontoret for nikotinprodukter (Onik)

(Onik er en interesseorganisasjon for produsenter og leverandører av nikotinprodukter. Red.)