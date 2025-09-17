Økonomisk vekst? Ikke her

Prinsipprogrammet til et politisk parti skal representere selve idégrunnlaget eller sjelen til bevegelsen. Et søk på ordene «verdiskapning», «lønnsomhet», «økonomisk vekst» og «offentlig» i programmene, avdekker en nærmest skremmende mangel på økonomisk forankring.

Hverken Ap eller «tutti-frutti-alliansen» nevner ordet «verdiskapning» i sine prinsipprogrammer. Derimot skriver Arbeiderpartiet ordet «offentlig» hele 145 ganger, dog i et dokument på 122 sider. Partiene Rødt, SV og MDG representerer tilsynelatende en direkte fiendtlighet overfor et helt sentralt begrep i en moderne økonomi, nemlig «økonomisk vekst» (se fotnoter i tabell).

Hyppighet i partiprogrammene Parti «Verdiskapning» «Lønnsomhet» «Økonomisk vekst» «Offentlig» Rødt (20 s) 0 0 (a) 7 SV (17 s) (b) 0 (c) 27 MDG (15 s) 0 0 (d) 12 Ap (122 s) 0 3 2 145 V (32 s) 1 0 0 34 KrF (5 s) 0 0 0 3 Sp (16 s) 13 7 1 126 H (26 s) 0 0 4 29 FrP (125 s) 15 4 3 (-) 199 (a) s. 7: «Krav om kontinuerlig økonomisk vekst setter land og selskaper opp mot hverandre i en dødelig konkurranse om ressurser.» s. 8: «En stadig forventning og målsetning om økonomisk vekst lar seg ikke kombinere med en bærekraftig utvikling.» (b) s. 3: «Fagforeninger som står opp for arbeidernes rettigheter, demokrati og rettmessige del av verdiskapningen, er avgjørende i et sosialistisk samfunn.» (c) s. 9: «Økonomisk vekst og materielt forbruk fører i dag til en utarming (...) en trend som er nødt til å snu.» (d) s. 3: «Frisk luft, rent vann, naturen og det biologiske mangfold må prioriteres foran økonomisk vekst.»

Mange blir nok forundret over Senterpartiet, som nevner «verdiskapning» 13 ganger og «lønnsomhet» ved 7 anledninger. Sp fikk meget godt betalt av Jonas Gahr Støre for å trygge ham i statsministerstolen. Bøndenes subsidier økte fra 16,7 milliarder kroner i 2020 til 29 milliarder i 2025, med blant annet tollsatser på 443 prosent på melk/melkeprodukter, 429 prosent på lammekjøtt og 344 prosent på biff.

Kanskje Høyres havarikommisjon etter valget skal begynne med å lese sitt eget prinsipprogram?

«Verdiskapning» og «lønnsomhet» omhandler derfor «andre» enn en landbruksnæring som fullstendig mangler markedseksponering. Da er det mer betegnende at et dokument på bare 16 sider kan liste opp ordet «offentlig» 126 ganger.

At et selvproklamert næringsvennlig parti som Høyre ikke finner plass til hverken «verdiskapning» eller «lønnsomhet» i idégrunnlaget sitt er bemerkelsesverdig. Kanskje Høyres havarikommisjon etter valget skal begynne med å lese sitt eget prinsipprogram?

Det kan virke som om det bare er ett parti i Norge, nemlig FrP, som har forstått at merverdi og verdiskapning er en fundamental forutsetning for et moderne samfunn. Nå nevner de riktignok ordet «offentlig» absolutt flest ganger av alle partier (199), men dette er i motsetning til samtlige andre partier i betydningen «redusere» eller «avskaffe».

De som ikke allerede har bestilt billett til Sveits eller har kjøpt seg leilighet i Strømstad bør kanskje pakke kofferten umiddelbart?

Gunnar Myhr

Ledende partner i International Energy Consortium (IEC)



(Synspunktene som fremføres her er Myhrs private. Red.)