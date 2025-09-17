Frp rekker ut en hånd til Sp: – Mange saker vi er enige om

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har sagt at partiet ønsker å samarbeide begge veier i Stortinget de neste fire årene. Det har nestleder i Frp, Hans Andreas Limi, fått med seg – og rekker ut en hånd til Sp, skriver Klassekampen.

– Både energi, klima, kriminalitet og innvandring er saker der vi ofte er enige med Senterpartiet. Der er våre interesser sammenfallende med Sp i langt større grad enn jeg vil tro de er for Sp mot SV, Rødt og MDG, sier Limi.

Fremskrittspartiet og Senterpartiet har flertall i Stortinget sammen med Høyre og KrF, og her er det forventninger om at dette flertallet skal gi politiske gjennomslag de neste fire årene.

En ringerunde avisen har gjort til de tre borgerlige partiene i koalisjonen, viser at følgende saker er aktuelle for samarbeid med Senterpartiet:

Olje- og gassutvinning, innvandringspolitikk, kriminalitet og straff, ruspolitikk, lokalt selvstyre og mer makt til kommunene, bioteknologi, abort og andre verdispørsmål.

– For oss som parti er det naturlig å samarbeide mot venstre i noen saker og mot høyre i andre. Det må vi ta fra sak til sak, for det er vanskelig å spå hvordan dette blir i Stortinget nå, sier nestleder i Senterpartiet, Bjørn Arild Gram.