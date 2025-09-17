To uker til folkeavstemming: Sveits splittet om eiendomsskatt

I begynnelsen av 1900-tallet innførte Sveits en skatt på den teoretiske husleien boligeiere kunne ha tjent hvis de hadde leid ut sin egen bolig.

Skatten er foreslått avskaffet, og om to uker går sveitserne til stemmeurnene for å bestemme om den skal fjernes eller beholdes. For å kompensere for bortfallet i offentlige inntekter, har regjeringen og parlamentet forhandlet frem et kompromiss som innebærer skatt på sekundærboliger, som fjellhytter.

To ferske meningsmålinger utført av allmennkringkasteren SRG SSR og aviskonsernet Tamedia/20 Minuten publisert onsdag viser ifølge Bloomberg at støtten har falt til henholdsvis 51 og 54 prosent, som er en vesentlig svakere enn i august.

Samtidig oppga flere velgere at de vil stemme imot forslaget i folkeavstemningen 28. september, ifølge meningsmålerne.

Huseiere og leietakere er splittet

Ifølge analyseinstituttet gfs.bern er 62 prosent av boligeiere ventet å støtte fjerningen, mens bare en tredjedel av leietakerne planlegger det samme.

En egen folkeavstemning skal også holdes om Sveits bør innføre en offisiell digital ID, som innbyggerne kan bruke til å bekrefte sin identitet på internett. Dette forslaget har stabil støtte hos rundt 60 prosent av velgerne.