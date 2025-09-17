Dette ønsker britene seg av Trump

Før Donald Trumps andre besøk i Storbritannia er det annonsert en rekke store investeringer fra selskaper som BlackRock, Alphabet og Blackstone, samt nye energipartnerskap, inkludert kjernekraft, skriver CNBC.

Forventningene er store til at Trumps tilstedeværelse og de annonserte avtalene er ventet å styrke både den britiske økonomien og samarbeidet mellom de to landene.

Handel og tollsatser

En viktig del av samtalene mellom Trump og Keir Starmer er fullføringen av handelsavtalen fra mai, som fer ufullstendig.

Et sentralt stridspunkt er tollsatser på stål og aluminium. Storbritannia ønsker å redusere dagens 25 prosent toll til null, både for å styrke industrien og bevare arbeidsplasser i en sektor som har vært under press i flere år.

– De ønsker å se om de kan raffinere handelsavtalen litt. Vi har laget en avtale, og det er en flott avtale, og jeg er interessert i å hjelpe dem, sier Trump ifølge CNBC.

Politisk og symbolsk gevinst

For Storbritannia handler besøket også om mer enn business. Regjeringen ønsker at Trump skal bidra til å styrke båndene mellom de to landene, og å gi et tydelig signal om at det transatlantiske partnerskapet og at det «spesielle forholdet» fortsatt er sterkt.

– Dette kommer på et veldig gunstig tidspunkt for begge ledere og for begge land. De håper å vise enhet og understreke at det spesielle forholdet fortsatt står sterkt, ifølge Lindsay Newman, geopolitisk ekspert i GZERO.