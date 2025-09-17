Ifølge BBC var prins Andrew en av de mest synlige kongelige under president Trumps forrige statsbesøk i 2019. Han ledsaget presidenten i to av de tre dagene besøket varte.
Denne gangen er han ikke engang invitert til statsbanketten onsdag kveld, der den utvidede kongefamilien er invitert.
Prins Andrew er en gammel bekjent av Trump, og ble for seks år siden ansett som en viktig person for å ta seg av den amerikanske gjesten. Siden sist er prins Andrew fratatt alle sine ærestitler og kongelige plikter, på grunn av hans koblinger til den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein.
En skygge over besøket
I likhet med prins Andrew tilhørte Donald Trump omgangskretsen rundt Epstein. Epsteins skygge har hvilt over presidenten ukene før statsbesøket, der Epstein-dokumentene og Trumps relasjon til den avdøde finansmannen har fått mye oppmerksomhet.
I tillegg avskjediget Storbritannia i forrige uke sin ambassadør til USA, Peter Mandelson, på grunn av eposter som viste hans nære forhold til Epstein.
Aktivister minner om relasjonene
Det nærmeste prins Andrew kommer statsbesøket, blir trolig at demonstranter projiserte bilder av ham sammen med Epstein på murene til Windsor Castle tirsdag kveld.
Omtrent samtidig som presidentparet ankom Storbritannia tirsdag, ble også video og bilder av Donald Trump og Epstein projisert på de samme veggene på Windsor Castle.
Det har vært gjort en rekke offentlige stunts i Storbritannia i forkant av besøket, der aktivister blant annet la ut et stort banner med bilde av Trump og Epstein nær slottet. Bilder av de to har også vært lurt inn på produkter i suvenirbutikker.
Ruller ut løperen
Britene sparer ikke på kruttet når Donald Trumps statsbesøk offisielt begynner. USAs president får den største militære velkomstseremonien i moderne tid.
Det blir full velkomstpakke for Trump, som kommer på et historisk andre statsbesøk på kort tid.
Kong Charles og kongefamilien ruller ut rød løper for presidenten når han ankommer Windsor Castle, med vognprosesjon, våpensalutter, militærflyoppvisning og en luksuriøs bankett.
Slottet har huset britiske kongelige i nær 1000 år.
Storbritannia sier det blir den største militærseremoni-velkomsten i moderne tid.
– Elsker Charles
Selv har den amerikanske presidenten, som er åpent fan av kongelige, ikke lagt skjul på sin glede over å være første valgte politiker som er invitert på to statsbesøk av en britisk monark.
– Jeg elsker kong Charles, skrev Trump på Truth Social i februar.
Da han landet i Storbritannia tirsdag, sa han at han var henrykt over å være tilbake i øyriket, som han kaller et «svært spesielt sted».
Det er dog ikke bare pomp og prakt som står på menyen for Donald Trump. Besøket anses også som viktig for britenes hardt pressede statsminister Keir Starmer, som vil sementere de to landenes «spesielle forhold».
Det er også håp om dypere økonomiske bånd, milliarder av dollar i investeringer, samt om å legge press på Trump om Ukraina. Allerede har Microsoft og GSK blant annet varslet store investeringer i henholdsvis Storbritannia og USA.
– I bunn og grunn er jeg her også på grunn av handel. De vil se på om de kan foredle handelsavtalen litt. Vi har gjort en avtale, og den er fantastisk. Og jeg liker å hjelpe dem, sa Trump da han forlot Det hvite hus tirsdag.