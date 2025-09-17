Ifølge BBC var prins Andrew en av de mest synlige kongelige under president Trumps forrige statsbesøk i 2019. Han ledsaget presidenten i to av de tre dagene besøket varte.

Denne gangen er han ikke engang invitert til statsbanketten onsdag kveld, der den utvidede kongefamilien er invitert.

Prins Andrew er en gammel bekjent av Trump, og ble for seks år siden ansett som en viktig person for å ta seg av den amerikanske gjesten. Siden sist er prins Andrew fratatt alle sine ærestitler og kongelige plikter, på grunn av hans koblinger til den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein.

En skygge over besøket

I likhet med prins Andrew tilhørte Donald Trump omgangskretsen rundt Epstein. Epsteins skygge har hvilt over presidenten ukene før statsbesøket, der Epstein-dokumentene og Trumps relasjon til den avdøde finansmannen har fått mye oppmerksomhet.

I tillegg avskjediget Storbritannia i forrige uke sin ambassadør til USA, Peter Mandelson, på grunn av eposter som viste hans nære forhold til Epstein.

Aktivister minner om relasjonene

Det nærmeste prins Andrew kommer statsbesøket, blir trolig at demonstranter projiserte bilder av ham sammen med Epstein på murene til Windsor Castle tirsdag kveld.

Omtrent samtidig som presidentparet ankom Storbritannia tirsdag, ble også video og bilder av Donald Trump og Epstein projisert på de samme veggene på Windsor Castle.