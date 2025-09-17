Tøffe, tyske toner: – Han er en krigshisser

Tysklands forbundskansler Friedrich Merz la onsdag frem regjeringens prioriteringer. Det utløste en opphetet debatt i Bundestag.

Publisert 17. sep. | Oppdatert 18. sep.
TØFFE TONER: Fra Alternativ für Deutschland-leder Alice Weidel. Foto: NTB
Odd Steinar Parr
Presset øker på Tysklands forbundskansler Friedrich Merz for hvordan han skal innfri løftet om å få fart på en vedvarende svak økonomisk vekst, og takle utfordringer som høye energipriser og tungrodd byråkrati.

UTLØSTE DEBATT: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz. Foto: NTB

Merz la onsdag frem hvilke prioriteringer regjeringskoalisjonen, bestående av hans konservative CDU/CSU og sosialdemokratiske SPD, vil gjøre. Han trakk frem militær aggresjon, økt proteksjonisme og antidemokratiske krefter som de største truslene mot tysk økonomi, skriver Bloomberg om presentasjonen som ble startskuddet for en opphetet debatt i Bundestag.

– Vårt land står foran et veiskille i høst. Vi kjenner alle at beslutningene som ligger foran oss ikke handler om detaljer, men om grunnleggende spørsmål. Det handler om vårt lands fremtid, hvordan vi lever, sameksisterer, arbeider og tjener penger – og om våre verdier vil bestå, sa Merz.

Skal investere tungt

En massiv forsvars- og infrastrukturpakke på 500 milliarder euro, lansert av regjeringspartiene i mars, ventes å legge grunnlaget for økonomisk vekst neste år. Videre forbereder Tyskland et investeringsfond på 100 milliarder euro som skal investere i strategiske aktiva, inkludert i forsvarssektoren, energi og kritiske råvarer.

KLAR AFD-BESKJED: Til Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius. Foto: NTB

Men innenlandsk og geopolitisk uro har ifølge nyhetsbyrået komplisert regjeringens innsats, og siden seieren i parlamentsvalget i februar har CDU/CSU tapt terreng og vært bak ytre høyre-partiet Alternativ für Deutschland (AfD) på enkelte meningsmålinger.

– Vår samhørighet blir åpent utfordret av politiske krefter her hjemme og utenlands. De nedvurderer vårt demokrati, sår splid og søker å splitte samfunnet vårt – også denne regjeringskoalisjonen, fortsatte Merz.

– Hisser opp til krig

Alice Weidel, en av to partiledere i AfD, reagerte ifølge Bloomberg med å anklage Merz for tomme løfter og symbolpolitikk når det kommer til å stoppe innvandring ved Tysklands grenser.

– Reformhøsten vil bli en høst av tomme ord, og vil føre til en vinter med enda høyere utgifter, sa hun.

Weidel anklaget ifølge nyhetsbyrået også forsvarsminister Boris Pistorius (SPD) for å hisse opp til krig etter beslutningen om å videreføre støtten til Ukraina i krigen mot Russland.

– I stedet for å gjøre Bundeswehr operativt igjen, spiller han krigsminister og kobler debatten om verneplikt til fiendebildet av Russland, fortsatte Weidel.

