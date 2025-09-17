Storslått bankett for president Trump og Melania

160 gjester var invitert til banketten i Windsor Castle, der det var dekket et overdådig langbord.

Ifølge britiske medier var gjestelisten tungt preget av næringslivsfolk, noe som underbygger Trumps uttalelser tidligere på onsdagen om at han var i Storbritannia «i bunn og grunn på grunn av handel».

I sin tale hyllet kong Charles Trumps «personlige engasjement for fred».

– Våre land jobber sammen for å støtte avgjørende diplomatiske bestrebelser, ikke minst, herr president, ditt eget personlige engasjement for å finne løsninger på noen av verdens mest fastlåste konflikter, for å sikre fred, sa kongen.

Men Charles oppfordret også presidenten til å tenke på miljøet.

– Arven for begge nasjoner over de neste 250 årene og videre er å sikre at fremtidige generasjoner kan oppleve naturskatter, sa han.

Trump holdt godt fast i et manus da han holdt sin tale. Der sa han blant annet at statsbesøket var «en av de største hedersbevisninger i mitt liv».

– Jeg har så stor respekt for deg og har hatt stor respekt for ditt land i flere tiår, sa han.

Videre hyllet han den «bemerkelsesverdige» prins William og den «friske» prinsesse Kate.