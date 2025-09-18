– Det vi har opplevd i deler av valgkampen i sentrale strøk, er at folk opplever Senterpartiet som et by- og sentrumsfiendtlig parti. Vi har hatt diverse havremelk-utspyttende utspill som ikke har gjort valgkampen vår noe enklere, sier nestleder i Senterungdommen, Ashish Kumar Bhargava til Nationen.

Han sikter til stortingsrepresentant Geir Pollestad som i sommer rykket ut i VG og kom med en rekke forslag for Oslo – blant annet et befolkningstak på 700.000 innbyggere, byggestopp, færre studieplasser og ingen bosetting av flyktninger.

– Slike utspill har egentlig bidratt til skremme bort velgere i større grad enn å tiltrekke dem, sier nestlederen som forteller at han under valgkampen ble møtt med argumenter om at Sp ikke er aktuelt fordi partiet «hater byene».

– Skal Senterpartiet ha en distriktspolitikk som ser hele landet, så må vi satse på hele landet. Det inkluderer by og bygd, og vi må slutte å gjøre det til en motsetning, sier Bhargava.

Senterpartiet fikk 5,6 prosent av stemmene i valget, 7,9 prosentpoeng dårligere enn i 2021.

Pollestad sier det er for enkelt å knytte valgresultatet til bare dette ene utspillet.

– Jeg mener utspillet i sitt innhold er saklig og balansert i både mål og virkemidler for å nå målet. Utspillet var tydelig på at målet også var å gjøre Oslo til en bedre by å bo i, sier Pollestad.

