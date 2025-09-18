– Jeg er glad for å kunne informere våre mange patrioter i USA om at jeg utpeker Antifa, en syk, farlig, radikal venstrekatastrofe, som en stor terrororganisasjon, skriver presidenten på Truth Social. – Jeg vil også sterkt anbefale at de som finansierer Antifa blir grundig etterforsket i samsvar med de høyeste juridiske standarder og praksiser, skriver han videre.

UTPEKT AV TRUMP: Presidenten mener Antifa er en terrororganisasjon. Foto: NTB

Antifa, kort for «antifascister», er en samlebetegnelse for ulike venstreradikale grupper og ikke en organisert enhet. Gruppen består av ulike miljøer som motsetter seg fascister og nynazister, særlig under demonstrasjoner.

Det er uklart hvordan administrasjonen kan terrorliste en desentralisert bevegelse. Antifa er et innenlandsk fenomen og kan dermed ikke føres opp på USAs utenriksdepartements liste over utenlandske terrororganisasjoner. USA har heller ingen tilsvarende liste for innenlandske grupper, delvis på grunn av grunnlovens sterke ytrings- og organisasjonsvern.

Republikaneren Bill Cassidy i Senatet hyllet kunngjøringen og sa at «Presidenten har rett i å anerkjenne den ødeleggende rollen Antifa spiller». Cassidy og Ted Cruz la allerede i 2019 fram et forslag om å utpeke Antifa som en innenlandsk terrororganisasjon.

Trump har tidligere luftet den samme ideen, blant annet i 2020 under George Floyd-protestene. Den gang sa FBI-sjef Christopher Wray i Kongressen at Antifa er en ideologi og ikke en organisasjon, og dermed vanskelig å definere som en terrorgruppe i juridisk forstand.

Vil prioritere «patriotisk utdanning»

Trump-administrasjonen varsler at den vil prioritere økonomisk støtte til utdanningsprogrammer som fremmer «patriotisk utdanning».

– Patriotisk utdanning presenterer USAs historie på en måte som er nøyaktig, ærlig og inspirerende, heter det i en uttalelse fra utdanningsdepartementet.

Departementet opplyste at det starter en ny koalisjon for samfunnsfaglig utdanning med over 40 partnergrupper som er tilknyttet Trumps «Make America Great Again»-bevegelse.

Kritikere frykter tiltaket vil undergrave anerkjennelsen av sentrale og kritiske deler av USAs historie. Borgerrettighetsforkjempere mener initiativet truer ytringsfriheten og svekker undervisning i USAs mørkere historiske kapitler.

I august signerte Trump en presidentordre som skjerper kontrollen av føderale tilskudd, med krav om at tildelinger skal vurderes av folk han selv har utnevnt.

Trump har de siste månedene anklaget utdanningsinstitusjoner og kulturorganisasjoner for å spre «antiamerikansk ideologi» og truet med å kutte føderal støtte. I et innlegg i sosiale medier 19. august klaget Trump over det han kalte overdrevent fokus på «hvor ille slaveriet var.»

(©NTB)