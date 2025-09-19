Under en pressekonferanse med Storbritannias statsminister Keir Starmer kom Trump med nyheten om at USA forsøker å ta tilbake Bagram-basen i Afghanistan, etter at amerikanerne trakk seg ut fra landet for fire år siden.

«Vi vil ha den basen tilbake», sa Trump under den felles pressekonferansen, og viste til dens strategiske beliggenhet: «Det er en times flytur unna der Kina lager sine atomvåpen.»

Ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet, eller «krigsdepartementet» som det heter nå, nådde Kina 600 atombomber sommeren 2024, en økning på 20 prosent fra samme tid året før. USA estimerer at antallet vil øke til 1.000 innen 2030 og 1.500 innen 2035.

Ifølge amerikanske medier produserer ikke Kina atomvåpen vest i landet, men de antar at Trump viser til et prøveskytningsanlegg for atomvåpen, som ligger en times tid unna med jagerfly.

Fredag skal Trump etter planen møte Kinas president Xi Jinping for å fortsette forhandlingene om handelskrigen.

Kritiserer Biden

Trump har lenge kritisert president Joe Biden for håndteringen av tilbaketrekkingen fra Afghanistan og angrepet ved en inngang til flyplassen kjent som Abbey Gate, der 13 amerikanske soldater og 170 afghanere ble drept mens evakueringen pågikk.

– Vi skulle forlate Afghanistan, men vi skulle gjøre det med styrke og verdighet. Vi skulle beholde Bagram, den store flybasen, en av de største flybasene i verden. Vi ga den til Taliban uten grunn, sa Trump under pressekonferansen.

Hvis Bagram skal tilbakeføres til USA må Trump innlede forhandlinger med Taliban, som har styrt landet siden USA trakk seg ut i 2021.

Ifølge Financial Times har Adam Boehler, Trumps spesialutsending for gisselforhandlinger, og Zalmay Khalilzad, som var USAs fremste forhandler med Taliban fra 2018 til 2021, foretatt flere reiser til Kabul de siste månedene. Denne uken dro til de til Kabul igjen for å diskutere en fangeutveksling, men det skal ifølge avisen også ha blitt diskutert «investeringsmuligheter og andre utsikter i Afghanistan».