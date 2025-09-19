USAs president Donald Trump har kommentert suspenderingen av komikeren Jimmy Kimmel og kommet med sterke meninger om andre TV-kanaler.

Presidenten mener nå at TV-lisensene bør trekkes tilbake på grunn av kritisk dekning. Han mener 97 prosent av enkelte kanalers dekning er negativ mot ham.

– De gir meg bare dårlig omtale. De har en lisens, jeg mener kanskje den lisensen burde tas fra dem. Det er opp til Brendan Carr, sier Trump.

Se videoen med alle Trumps kommentarer øverst i saken.

Carr er lederen for FCC, det amerikanske svaret på Kringkastingsrådet. Carr har tidligere truet ABC om suspensjon, og det før kanalen suspenderte Kimmel etter en spøk om Trump og Charlie Kirk. Trump omtaler Carr som «en patriot».

Han sa også at «hvem som helst» kan erstatte talkshow-verten Jimmy Kimmel.

– Hvem som helst kan erstatte ham. Fyren hadde ikke noe talent, var svaret da en reporter spurte hvem han kunne tenke seg som ny programleder.

ABC kunngjorde onsdag at komikerens talkshow skulle tas av lufta på grunn av kommentarer han kom med om attentatet på Charlie Kirk.

Trump uttalte seg etter besøket i Storbritannia. Presidenten og den britiske statsministeren Keir Starmer holdt private samtaler om krigene i Ukraina og Gaza.

Trump fortsatte å kritisere europeiske land som fortsatt er avhengige av russisk energi. Han sa at Starmer var enig i at det ikke er bra.