– Vi tenker at det absolutt beste er et skatteforlik, hvis startup-scenen blir hørt og innovasjon prioriteres, sier Anders Mjåset.

Han har startet både gründer-huben Mesh og organisasjonen Norwegian Alliance for Startups and Tech (NAST). Sistnevnte ble startet våren 2024, da opprøret mot exitskatten sto på som verst. I dag er foreningen en slags lobbyorganisasjon, som jobber opp mot politikere, der Mjåset er styreleder. Skatt er et viktig område.

I oppløpet til valget har foreningen drevet hektisk møtevirksomhet med politikere, og hatt fjerning av formuesskatt og nye regler for opsjonsbeskatning blant hovedmålene.

I kjølvannet av valget jobber de med å justere målene. Skatteforlik blir trolig del av pakken.

– Nå har vi satt ned en gruppe som skal jobbe med skattepolitikken, og har en innspillsrunde fra medlemmer som slutter i starten av oktober, for å tilpasse oss virkeligheten som den er nå. Så skal vi oppdatere sakene våre, så de er klare til november, sier Mjåset, og fortsetter:

– Om det da blir en skattekommisjon, kommer vi til å koble oss på å være en partner inn mot de forskjellige partene på det.

Vil jobbe med Ap

Ideen til finansminister Jens Stoltenberg (Ap) er å sette ned en kommisjon bestående av personer med ulike bakgrunn, som kan utarbeide et forslag og legge grunnlag for et eventuelt forlik.

– Er dere åpne for å bli med i en eventuell kommisjon?

– Ja, det er vi.

– Hovedsaken for oss er at teknologi og innovasjon blir viktig. For det har ikke vært viktig nok i Norge så langt. Nå har Arbeiderpartiet muligheten til å bli et sterkt næringsparti, og jeg tror de kommer til å gripe den muligheten. Derfor er vi motivert for å jobbe tett med dem på det, fortsetter Mjåset, og legger til:

– Den overordnede saken for oss er at innovasjon og teknologi må være viktig i Norge, for det har det ikke vært.

Akkurat hva NASTs prioriteringer inn i et slik forlik blir klart etter innspillene er ferdig. Men hovedpunktene som ble vedtatt før valget er følgende:

Reversere exitskatten til 2022-regler

Fjerne formuesskatt

«Kraftig forbedre» opsjonsordningen

Innføre skatteincentiver for investeringer i tidligfasebedrifter

Forlik i det blå

Om det blir skatteforlik eller ikke, er foreløpig i det blå.

Både Høyre og FrP har åpnet for tanken etter valget, men vil i så fall kreve kutt i både skattenivå og formuesskatt. Tidligere finansminister og FrP-leder Siv Jensen har oppfordret dem til å bli med på forlik med Ap.

Dagen etter valget var også flere næringslivsprofiler på forsiden av Finansavisen, og ba om skatteforlik.

Men de lærde strides. Investor og FrP-politiker Tom Henning Slethei er redd et skatteforlik med Ap vil lede til en «billig løsning.»

«Jeg tror ikke Ap vil strekke seg langt nok. Nå snakker jeg som investor, og ikke FrP-er. Formuesskatten er fortsatt viktig. Moderate endringer, som å heve bunnfradraget, hjelper ikke de som trenger hjelpen,» sa han til Finansavisen på Pareto-konferansen.