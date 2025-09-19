Trump: Erdogan kommer til Det hvite hus
Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan skal besøke Det hvite hus 25. september, sier USAs president Donald Trump.
Publisert 19. sep.
– Jeg er fornøyd med å kunne være vertskap for president Recep Tayyip Erdogan av Tyrkia ved Det hvite hus den 25. september, skriver Trump på Truth Social.
Han sier de to landene arbeider med handels- og forsvarsavtaler, blant annet et storskala kjøp av Boeing-fly, en større F-16-avtale og fortsettelse av F-35-samtaler.
– Erdogan og jeg har alltid hatt et godt forhold, sier Trump.