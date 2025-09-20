Sent fredag kveld signerte Donald Trump en ny presidentordre. Den trer i kraft natt til søndag, og gjør det i praksis umulig for utenlandske ansatte i store amerikanske selskaper å reise ut av landet, uten at arbeidsgiveren betaler det nye gebyret.

Gebyret er på 100.000 dollar for hver arbeidstillatelse.

Ifølge Business Insider viser interne meldinger hos flere selskaper alvoret. Amazon la ut en beskjed i sin HR-portal der ansatte fikk klar beskjed:

– Hvis du er i USA, bli i landet. Har du planlagt reise, legg den bort. Befinner du deg i utlandet, forsøk å komme tilbake før fristen går ut. De som ikke rekker det, bør vente på ny beskjed før de prøver å reise inn igjen.

Amazon hadde nær 15.000 ansatte på slike arbeidstillatelser i fjor. Microsoft, Meta og JPMorgan Chase har også sendt ut interne advarsler. En internmelding hos Microsoft, delt med Business Insider, slo fast at det viktigste er å bli i USA, selv om det forstyrrer reiseplaner.

«Vi vet at dette skaper usikkerhet for mange, men vi ber dere prioritere anbefalingene», skrev selskapet.

Tiltaket rammer tusenvis av høyt kvalifiserte arbeidere innen teknologi og finans. Ordren gjør det også langt dyrere for amerikanske selskaper å hente inn og beholde internasjonal kompetanse.