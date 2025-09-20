Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal møte USAs president Donald Trump neste uke i et forsøk på å få Washington med på et rammeverk for sikkerhetsgarantier støttet av Kyiv og europeiske allierte.

Det skriver Bloomberg News.

Samtalene finner sted i forbindelse med FNs generalforsamling i New York, opplyste Zelenskyj fredag.

– Jeg ønsker å få signaler på hvor nær vi er en felles forståelse av at sikkerhetsgarantiene fra partnere våre er de vi faktisk trenger, sa han til pressen, ifølge nyhetsbyrået.

– Grunnlag lagt

Trump skal tale til FN tirsdag, mens Zelenskyj står på talerlisten onsdag. Det er foreløpig uklart hvilken dag de to lederne møtes.

– Vi har forberedt sikkerhetsgarantier som Europa er klare til å vedta, og vi tar høyde for at USA også vil være med, sa Zelenskyj. Han la til at Ukraina har hatt en rekke samtaler, både på regjeringsnivå og mellom forsvarstopper i Europa og USA.

Zelenskyj bekreftet også at det er planlagt et eget møte mellom USAs og Ukrainas førstedamer neste uke.

Forventer sanksjoner

USAs sanksjoner mot Russland blir også tema på neste ukes møte, skriver Bloomberg.

– Hvis krigen fortsetter og det ikke kommer noen bevegelser mot fred, forventer vi sanksjoner. Dette er det andre temaet jeg vil ta opp på møtet med president Trump, sa Zelenskyj.