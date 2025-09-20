Lurte investorer for milliarder: Reddet av Trump

Trevor Milton, gründeren bak elbilprodusenten Nikola, ble hyllet som en ny Elon Musk da selskapet ble børsnotert i 2020. Kort tid etter ble han dømt til fire års fengsel for å ha villedet investorer om Nikolas teknologi.

Men i mars ble han benådet av president Donald Trump . Nå har også det amerikanske finanstilsynet (SEC) droppet sine søksmål, som kunne ha påført ham milliardbøter og yrkesforbud, skriver The New York Times.

Opprinnelig kunne Milton ha måttet betale tilbake store deler av tapene som erstatning, men henleggelsen betyr at han ikke lenger risikerer dette fra myndighetene – selv om private søksmål fortsatt kan komme.

NEDOVERBAKKE: For lastebilprodusenten Nikola. Her et pressebilde fra 2020. Foto: NTB

– Overkjørt av myndighetene

En talsmann for Det hvite hus opplyste at beslutningene ble tatt av SEC, og viste videre spørsmål om kommentar til kommisjonen selv.

En talsperson for SEC ville ikke kommentere henleggelsene direkte, men viste til kommisjonens felles innleveringer med de tiltaltes advokater. Der beskrives henleggelsene – som fortsatt må godkjennes av dommere – som en «utøvelse av kommisjonens skjønn», og at de «ikke nødvendigvis reflekterer kommisjonens syn i andre saker».

Da han ble benådet i mars, uttalte Milton:

– Denne benådningen handler ikke bare om meg – den gjelder hver amerikaner som er blitt overkjørt av myndighetene. Det er ikke rart at tilliten til Justisdepartementet har forvitret fullstendig.

Kjøpte gigantisk ranch

På det meste – i 2020 – var Nikola verdsatt til nesten 30 milliarder dollar, og Milton, som eide 25 prosent av selskapet, hadde en beregnet formue på 8,7 milliarder dollar.

Samme høst publiserte analysehuset Hindenburg Research en rapport som kalte selskapet «et intrikat bedrageri».

Rapporten avslørte blant annet at en reklamevideo med en «selvkjørende» lastebil i virkeligheten viste bilen som trillet ned en bakke.

I en fem uker lang rettssak i 2023 beskrev påtalemyndigheten Milton som en svindler som brukte gevinstene fra Nikola til privatfly og eiendom i Karibia. Forsvaret argumenterte for at han «ser verden annerledes enn de fleste andre».

Blant annet skal Milton ha kjøpt en ranch i Colorado til hele 32,5 millioner dollar , finansiert med både kontanter og Nikola-opsjoner. Verdien av opsjonene ble imidlertid knust etter at det smalt, og innen 1. desember 2020 var de bare verdt omtrent 973.473 dollar.

Mens Milton kjempet i retten, kjempet Nikola for å overleve. I februar i år søkte selskapet om konkursbeskyttelse under den amerikanske Chapter 11-ordningen, etter at kontantbeholdningen var redusert til bare 47 millioner dollar.