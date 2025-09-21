Nytt press fra Trump: – De må slutte å kjøpe olje

Trump-administrasjonen har tidligere lagt frem et ønske om å legge mer press på land som kjøper russisk olje, gjennom ytterligere toll.

Donald Trump har også bedt europeiske land om å slutte å kjøpe olje og gass fra Russland, et budskap han gjentok i helgen, ifølge Bloomberg.

– Europeerne kjøper olje fra Russland – det skal jo ikke skje, ikke sant, sa Trump under en middag i Mount Vernon, ifølge nyhetsbyrået.

Under et møte torsdag med Storbritannias statsminister, Keir Starmer, sa Trump at han er villig til å øke presset mot Russland, «men ikke når folket han kjemper for kjøper olje fra Russland».

De fleste europeiske land sluttet med direktekjøp av russisk olje etter invasjonen av Ukraina, men enkelte land i øst slik som Ungarn fortsetter å kjøpe russisk olje. I tillegg importerer flere europeiske land diesel fra India og Tyrkia, som igjen stammer fra russisk olje.

Trump foreslo at USAs Nato-ambasadør, Matt Whitaker, burde øke presset mot Europa.

– De må slutte å kjøpe olje fra Russland, Matt. Matt kommer ikke til å la dette fortsette særlig lenge, sa Trump.

Samtidig gjentok han sin frustrasjon over Vladimir Putin, og at krigen i Ukraina vil stoppe dersom oljeprisene skvises litt mer.