Ifølge Bloomberg har Pentagon innført en ny regel der journalister kun kan bruke forhåndsgodkjent informasjon om det amerikanske militæret, eller risikere å miste presseakkrediteringen.

Nyhetsbyrået omtaler det som Trump-administrasjonens seneste forsøk på å forme medielandskapet.

Oppdateringen kom i form av et memo fra Pentagon-talsperson Sean Parnell, der det står at journalister må signere et tisiders dokument for å kunne få akkreditering til Forsvarsdepartementet.

Alle som signerer går dermed med på at informasjon fra Pentagon må godkjennes av en en relevant embetsmann før det publiseres, selv om informasjonen ikke er hemmeligstemplet.

Pentagon forsvarer avgjørelsen med at det må beskytte hemmeligstemplet informasjon knyttet til nasjonal sikkerhet.

Avisen The New York Times skriver i en uttalelse at slike restriksjoner står i skarp kontrast til konstitusjonelle beskyttelser av en fri presse i et demokrati.

Republikaner Don Bacon fra Nebraska la ut på X at de nye reglene er så dumme at det er vanskelig å tro.

– Dette er så dumt at det er vanskelig å tro. Vi ønsker ikke en haug med Pravda-aviser (sovjetisk avis, red. anm.) som bare fremmer regjeringens offisielle standpunkt. En fri presse gjør landet vårt bedre, skriver han.

Det er ikke første gang Trump-administrasjonen skaper støy i pressen. Tidligere i år ble både The New York Times, Politico, National Public Radio og NBC kastet ut av deres kontorer i Pentagon.

Disse ble byttet ut med Breitbart News, New York Post, One America News Network og HuffPost News.