LVMH-sjef Bernard Arnault blander seg inn i en opphetet fransk skattedebatt, og går til frontalangrep på økonomen Gabriel Zucman, melder Bloomberg.

Zucman har tatt til orde for en formuesskatt på 2 prosent for formuer over 100 millioner euro, noe han mener kan gi staten 15 milliarder euro i året. Arnault, Europas rikeste mann med en formue på 169 milliarder dollar ifølge Bloomberg Billionaires Index, mener derimot forslaget vil rasere økonomien.

FÅR SLAKT: Gabriel Zucman. Foto: Bloomberg

Største skattebetaler

– Zucman er først og fremst en ytre-venstre-aktivist. Han bruker sin pseudo-akademiske ekspertise til å fremme en ideologi som har som mål å ødelegge den liberale økonomien, den eneste som fungerer til det beste for alle, sier Arnault.

Han reagerer også på at Zucman trekker ham inn i debatten, ifølge Bloomberg.

– Hvordan kan han peke på meg, når jeg er den største individuelle skattebetaleren og en av de største profesjonelle skattebetalerne gjennom selskapene jeg driver, spør milliardæren.

Minner om Trump

Kommentarene kommer samtidig som Frankrike sliter med å få på plass et budsjett og redusere et økende underskudd i et politisk fastlåst parlament uten flertall. Sosialistene presser på for å innføre en formuesskatt, og Zucman anslår at rundt 1.800 husholdninger vil bli berørt.

– Franske milliardærer betaler ikke eller betaler svært lite inntektsskatt. De får utbytter som føres gjennom holdingselskaper som ikke er skattepliktige, uttalte han til France 2 tidligere denne måneden.

I helgen svarte han på Arnaults utfall, ifølge Bloomberg. Zucman avviste at han er aktivist i noen bevegelse eller parti, og viste i stedet til sin karriere som professor ved universiteter som Berkeley.

– Denne retorikken, ikke så ulik Trumps eller Musks, bør bekymre oss, skrev han på Twitter/X.

Får støtte

Arnault får derimot langt på vei støtte fra finansminister Eric Lombard. Etter at regjeringen i landet falt i midten av september, sa finansministeren at de rikeste må bidra mer gjennom skatt på sparing og enkelte eiendeler. Han advarte imidlertid mot at for tøffe grep kan utløse kapitalflukt.

Sosialistpartiet, som har vippeposisjonen, nekter å støtte regjeringen og har i stedet lansert en mer moderat pakke på 22 milliarder euro, hovedsakelig finansiert med en årlig formuesskatt på 2 prosent for formuer over 100 millioner euro – akkurat som Gabriel Zucman.

Lombard mener Sosialistenes forslag «går altfor langt» i å vanne ut underskuddsplanene, men har likevel sagt seg villig til å samarbeide med dem.