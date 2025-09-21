Talibans øverstkommanderende for hæren avviser president Donald Trumps krav om at Afghanistan skal returnere Bagram-flybasen til amerikansk kontroll, og advarer om at enhver fiendtlighet vil bli møtt med «det sterkeste svaret», melder Bloomberg.

IKKE REDD: Talibans forsvarssjef Fasihuddin Fitrat. Foto: NTB

– Afghanistan er fullt uavhengig, styrt av sitt eget folk og ikke avhengig av noen fremmed makt, sier forsvarssjef Fasihuddin Fitrat søndag.

– Vi frykter ingen bølle eller aggressor, legger han til.

Vil ha basen tilbake

Kravet ble fulgt opp av en advarsel på Truth Social, der Trump truet med «DÅRLIGE TING» dersom Taliban ikke ga basen tilbake. Uttalelsen fulgte opp en pressekonferanse i London sammen med Storbritannias statsminister Keir Starmer, hvor Trump sa at USA forsøker å gjenvinne kontrollen over basen.

– Vi prøver å få den tilbake, fordi de trenger ting fra oss. Vi vil ha den basen tilbake, sa Trump.

Bagram, tidligere den største amerikanske militærbasen i Afghanistan, har vært under Taliban-kontroll siden USAs kaotiske tilbaketrekning i 2021. Basen er i dag blitt et symbol på Talibans seier, og brukes til å vise frem beslaglagt amerikansk militært utstyr, inkludert kjøretøy og våpen. Den fremvises jevnlig under offisielle besøk og militærparader.

Trump har i lang tid kritisert sin forgjenger Joe Biden for måten tilbaketrekkingen ble håndtert på, og mener USA etterlot seg enorme verdier – inkludert Bagram-basen – i Taliban-regimets hender. Han har også gjentatte ganger hevdet at Kina nå har kontroll over basen, noe afghanske myndigheter avviser, ifølge Bloomberg.

– Grov inkompetanse

– En av grunnene til at vi ønsker basen tilbake, er at den ligger en times flyreise fra der Kina produserer sine atomvåpen, sa Trump torsdag, og understreket at Bagram har stor strategisk betydning for USA.

Ifølge amerikanske medier produserer ikke Kina atomvåpen vest i landet, men de antar at Trump viser til et prøveskytningsanlegg for atomvåpen, som ligger en times tid unna med jagerfly.

– Det var grov inkompetanse å gi den fra seg. Det er en av verdens mest kraftfulle baser når det gjelder rullebanens styrke og lengde – du kan lande hva som helst der. Du kan lande en planet på den, sa han senere til journalister ombord Air Force One.

Ifølge Financial Times har Adam Boehler, Trumps spesialutsending for gisselforhandlinger, og Zalmay Khalilzad, som var USAs fremste forhandler med Taliban fra 2018 til 2021, foretatt flere reiser til Kabul de siste månedene. De skal ha dratt til Kabul for å diskutere en fangeutveksling, men det skal ifølge avisen også ha blitt diskutert «investeringsmuligheter og andre utsikter i Afghanistan».