Fanget på film av FBI: Trump stoppet etterforskningen

FBI etterforsket i 2024 Tom Homan, nå Trumps «immigrasjons tsar», for å ha tatt imot 50.000 dollar i en hemmelig operasjon. Pengene ble overlevert av FBI-agenter som utga seg for å være forretningsfolk, og Homan antydet at han kunne hjelpe dem med kontrakter dersom Trump kom tilbake til makten, ifølge MSNBC.

Lagt bort

Et internt sammendrag viser at Homan mottok kontantene på et møtested i Texas 20. september 2024, mens skjulte kameraer rullet. Etterforskningen ble startet i vestlige Texas samme sommer, etter påstander om at Homan ba om betalinger i bytte mot fremtidige kontrakter.

Ifølge flere i FBI og justisdepartementet var bevisene sterke nok til å sikte Homan for sammensvergelse til bestikkelser og bedrageri, basert på opptaket der han tok imot kontanter og tilsynelatende lovet å hjelpe «forretningsfolkene» med kontrakter.

Men siden Homan ikke var offentlig tjenestemann da pengene ble tatt imot, mente flere jurister at en klassisk bestikkelsesparagraf var vanskelig å bruke. Planen ble derfor å overvåke ham videre dersom han fikk en offisiell rolle, skriver MSNBC.

Etter valget utnevnte Trump Homan til «immigrasjons tsar» – en rådgiverstilling som ikke krever godkjenning fra Senatet. Flere FBI- og justistopper mente saken burde fortsette, men i januar 2025 ble etterforskningen lagt bort etter at en Trump-utnevnt leder stemplet den som en «deep state»-operasjon.

Les også Avviser Trump-krav: – Vi frykter ingen Talibans forsvarssjef avviser Trumps krav om å returnere Bagram-basen til USA, og sier landet ikke bøyer seg for bøller.

Fant ingen bevis

Til MSNBC sier FBI-direktør Kash Patel og visejustisminister Todd Blanche at saken ble fullt gjennomgått, og at man ikke fant bevis for kriminelle handlinger.

– Ressursene må brukes på reelle trusler, ikke grunnløse saker, heter det i uttalelsen.

Det hvite hus’ visepressesekretær Abigail Jackson avviste også saken som «politisk motivert» og fremhevet Homan som en «livslang offentlig tjenestemann».

Homan har i flere tiår vært en profilert forkjemper for streng immigrasjonspolitikk og har lovet å lede «den største deportasjonsoperasjonen i USAs historie».