Trump ut mot Putin: – Jeg vil forsvare dem mot Russland

USAs president Donald Trump gjør det klart at han vil bidra i forsvaret av Polen og baltiske land dersom Russland eskalerer situasjonen, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Ja, det ville jeg gjort. Det ville jeg gjort, svarte den amerikanske presidenten på spørsmål om han vil hjelpe Polen og de baltiske landene.

For andre gang på kort tid er det bedt om hastemøte i Nato etter at tre russiske kampfly fredag ble beskyldt for å krenke Estlands luftrom i tolv minutter. De har reagert sterkt på det de omtaler som en ny farlig, russisk provokasjon.

Les også Russiske fly over Estland: Nato bekrefter – Russland nekter Nato kaller inn til møte for å diskutere russisk krenking av Estlands luftrom, men russerne nekter for å ha gjort noe galt.

Nylig ba Polen også om et slikt møte etter at landets luftrom ble krenket av 19 russiske droner, ifølge polske myndigheter.

Statsminister Jonas Gahr Støre kaller den siste tidens påståtte krenkelser av Nato-lands luftrom for alvorlig.

– Vi følger nøye med, sier han til NTB.