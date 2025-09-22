Høyre-topper frir til Senterpartiet

– Vi skal være ærlige og si at vi hadde gode intensjoner med kommunereformen, men den ga ikke den effekten vi ønsket, sier Farahmand til NRKs Politisk kvarter.

Sammen med partifelle Bård Ludvig Thorheim tar han til orde for at Høyre må justere kursen noe. Samtidig mener han Senterpartiet har et verdikonservativt grunnsyn som har mye til felles med borgerlig side.

Det er viktig å være ærlige om at mye av verdiskapingen foregår i distriktene, mener Faramand, og viser blant annet til landbruk, oppdrett og maskinentreprenører. Han tror de to partiene kan finne løsninger i landbrukspolitikken. Det som er viktig for Høyre, er at Norge skal ha mest mulig matproduksjon for ressursene som brukes.

– Vi kan ikke drive med samme type landbruk i hele landet. Her må det være en differensiering, sier Faramand. Noen gårdsbruk minner mer om hobbygårder enn produksjonsenheter, fortsetter han og sier det blir en diskusjon om produksjon versus arealtilskudd.

– Der tror jeg vi er litt uenige, men jeg tror vi skal finne løsninger der også, sier han.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum mener Sp og Høyre har vært motpoler i en årrekke, og han avviser at partiet vil bytte over til borgerlig side. Men han er gjerne med på å finne sammen i saker i Stortinget – for eksempel når det gjelder hvor man skal plassere statlige arbeidsplasser.