Macron slakter Kushner sr.

Frankrikes president Emmanuel Macron kritiserer USAs ambassadør Charles Kushner for å ha hevdet at Frankrike ikke har gjort nok for å bekjempe antisemittisme, melder Bloomberg.

FÅR KRITIKK: USAs ambassadør og Ivanka Trumps svigerfar, Charles Kushner, får passet sitt påskrevet av Frankrikes president etter å ha hevdet at franske myndigheter ikke gjør nok for å bekjempe antisemittisme. Foto: Bloomberg

– Jeg mener dette er en feil og en uakseptabel uttalelse for noen som skal være diplomat. Hvis du er diplomat, må du følge diplomatiets regler, sier Macron i et intervju med CBS-programmet «Face the Nation».

Det franske utenriksdepartementet reagerte allerede i august etter at Kushner skrev et innlegg i Wall Street Journal adressert til Macron. Her uttrykte han bekymring over økende antisemittisme i Frankrike og «mangelen på tilstrekkelig handling» fra myndighetene.

– Uakseptabelt

På CBS forsvarte Macron sitt arbeid mot antisemittisme og la til at amerikanske skattepenger «ikke brukes riktig» når Kushner kommer med slike uttalelser som en representant for USA.

– Dette er ikke en tale, et brev eller et ord fra en ambassadør. Dette er uakseptabelt, sier Macron til CBS.

– Spørsmålet om antisemittisme er for meg en av de aller høyeste prioriteringene. Jeg var den første presidenten i Frankrike som vedtok definisjonen av antisemittisme, og gjorde det til det samme som antisionisme. Jeg har alltid vært sterkt engasjert i kampen mot antisemittisme, legger han til.

Kushner, som er jødisk, eiendomsutvikler og far til Trumps svigersønn Jared, sonet en dom mer enn ett år i føderalt fengsel for blant annet skatteunndragelse og vitnepåvirkning, før Trump benådet ham i 2020.

Lov til å være uenig

Antisemittiske hendelser har tiltatt i Frankrike etter den israelske militæroperasjonen i Gaza, som har kostet titusener livet siden Hamas-angrepet 7. oktober 2023. Ifølge US Holocaust Memorial Museum har mål i Frankrike inkludert Holocaust-minnesmerket, synagoger og en jødisk restaurant, ifølge Bloomberg.

Til CBS understreker Macron at antisemittisme er uakseptabel, men at det ikke betyr at man ikke har lov til å være uenig med Israels regjering.

– Jeg vil kjempe hardt mot antisemittisme og er sterkt imot enhver antisionistisk retorikk, men jeg støtter retten til å være uenig med statsminister Netanyahu og noen av hans ministre i mange saker. Det gjør meg ikke til antisemitt, sier presidenten.