Det ser ut til å være en markant vending i Donald Trumps politikk overfor Kina, noe som vekker oppmerksomhet blant eksperter. Det snakkes om en U-sving.

Ifølge analyser av hans nylige uttalelser og handlinger, sammenlignet med tidligere harde angrep, ser det ifølge FT.com ut til at han nå inntar en mer pragmatisk holdning til Kina og Xi Jinping.

Mer bærekraftig

Han har kanskje innsett at en konfronterende tilnærming ikke er bærekraftig i det lange løp?

Eksperter peker ifølge avisen på at denne endringen kan ha betydning for internasjonale handelsforhold og USAs diplomatiske strategi. Det er også blitt nevnt at Donald Trump kan ønske å styrke sin posisjon i innenrikspolitikken ved å vise en mer balansert tilnærming til Kina.

Konstruktiv og kritisk

Ifølge Financial Times har Trump også uttrykt ønske om å samarbeide mer konstruktivt med Kina, samtidig som han opprettholder en kritisk stemme. Dette markerer en tydelig endring fra tidligere, hvor han ofte brukte harde ord og innførte høye tollsatser.

Ifølge eksperter er det fortsatt usikkert hvordan denne U-svingen vil påvirke USAs utenrikspolitikk fremover. Det kan imidlertid tolkes som signaler om at Trump ønsker en mer fleksibel tilnærming, noe som kan få konsekvenser både for globale handelsstrømmer og internasjonale allianser fremover, skriver avisen.