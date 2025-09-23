Frankrike og flere andre land anerkjenner Palestina

– Vi må legge til rette for fred. I dag anerkjenner Frankrike staten Palestina, sa Macron i en tale til FNs hovedforsamling mandag.

Frankrike vil aldri «gi opp vår eksistensielle kamp mot antisemittisme», understreket han videre.

Det var allerede varslet at Frankrike ville anerkjenne Palestina mandag i forbindelse med FNs høynivåuke i New York. Over 140 verdensledere er samlet i New York denne uka. Frankrike og Saudi-Arabia var mandag vertskap for et møte der ambisjonen er å bygge momentum for arbeidet med en tostatsløsning.

Den palestinske selvstyremyndigheten omtaler Frankrikes anerkjennelse som «historisk og modig».

Belgia, Malta og Monaco erklærte også at de anerkjenner en palestinsk stat.

Det er også ventet at New Zealand og Luxembourg vil anerkjenne Palestina i løpet av mandagen.

– De ønsker en nasjon, de ønsker en stat, og vi burde ikke dytte dem mot Hamas, sa president Emmanuel Macron i et intervju med CBS News søndag.

Han mener en anerkjennelse av Palestina som en selvstendig stat vil bidra til å isolere den væpnede gruppen. Dersom Frankrike skal åpne en ambassade i Palestina, må de gjenværende gislene som ble tatt av Hamas 7. oktober 2023, frigis, sa Macron videre.

Storbritannia, Canada, Australia og Portugal anerkjente Palestina søndag, mens Norge gjorde det samme i mai i fjor.