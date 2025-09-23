Historisk forsvarsallianse: Saudi-Arabia får atomstøtte fra Pakistan

Avtalen innebærer at Saudi-Arabia og Pakistan har lovet hverandre å anse et angrep på ett av landene som et angrep på begge.

Den har fått navnet «Strategic Mutual Defense Agreement» og ble signert 17. september.

Ifølge analytikere gir dette en ny og farligere dimensjon til maktbalansen i regionen.

INNGÅR FORSVARSALLIANE: Pakistans statsminister Shehbaz Sharif. Foto: Bloomberg

Endret maktbalanse

Med avtalen får Saudi-Arabia støtte fra ett av verdens mest slagkraftige forsvar – og Israel står for første gang overfor en militærmakt med atomkapasitet i ryggen, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Midtøsten får en ny brikke på brettet: Pakistans atomarsenal.

Avtalen innebærer også at Saudi-Arabia i prinsippet er forpliktet til å støtte Pakistan dersom konflikten mellom Pakistan og India trappes opp.

Etter at avtalen ble signert, uttalte India at de vil undersøke hvilke følger utviklingen kommer til å få både for Indias nasjonale sikkerhet og regional og global sikkerhet.

I Washington er reaksjonene tilbakeholdne, men ikke mindre alvorlige. Flere eksperter sier at avtalen forsterker bekymringene knyttet til om USA har evne og vilje til å være sikkerhetsgarantist i regionen.

– Omfatter alle militære midler

Israel har i flere tiår vært ansett som den eneste atomvåpenmakten i Midtøsten. Når Saudi-Arabia nå legger seg under Pakistans atomparaply, endres maktbalansen som har holdt regionen i sjakk.

På spørsmål om Pakistan nå vil være forpliktet til å gi Saudi-Arabia et atomskjold, svarer en saudiarabisk tjenestemann slik:

– Dette er en omfattende forsvarsavtale som omfatter alle militære midler.

Israelsk angrep skaper uro

Pakistans forsvarsminister Khawaja Muhammad Asif sier at avtalen kan utvides til å omfatte andre land ved Persiabukta.

– Vi har ingen intensjon om å bruke denne avtalen til aggresjon, sier Asif.

– Men dersom partene blir truet, vil ordningen åpenbart tre i kraft, føyer han til.

Flere av golflandene har uttalt at Israel viste seg som en direkte trussel etter det uvanlige angrepet på Qatar 9. september, som var rettet mot Hamas' politiske ledelse og forhandlingsteam.

Saudi-Arabia har også hatt et sterkt ønske om et eget atomprogram, som kan kontre atomprogrammet til erkerivalen Iran. Iran fastholder at landets kjernefysiske program kun er ment til sivil bruk.

Manglende amerikansk respons

Etter Israels angrep mot Qatar, der seks personer ble drept, sier flere arabiske ledere at USA ikke reagerte raskt nok, og at tilliten til amerikanske sikkerhetsgarantier vakler.

Ifølge Reuters øker tvilen blant golflandene til at Washington vil stille seg fullt og helt bak dem hvis det virkelig brenner.

Avtalen mellom Saudi-Arabia og Pakistan springer derfor i stor grad ut fra behovet for å sikre seg selv, og ikke måtte vente på handling fra allierte.