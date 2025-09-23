Tre land trekker seg fra ICC

De omtaler ICC som et «verktøy for neokolonialistisk undertrykkelse i imperialismens hender».

Militæret tok over styringen i de tre landene mellom 2020 og 2023 og har siden inngått en allianse kalt Alliance of Sahel States (AES).

ICC har vist seg uegnet til å håndtere og forfølge beviste krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord, ifølge landene.

Jihadist-grupper som al-Qaida og IS opererer i landene og er skyldige i ekstrem vold. Men militæret i landene er også anklaget for forbrytelser mot den sivile befolkningen.

De siste årene har de tre landene knyttet tettere bånd med Russland og president Vladimir Putin, som har en ICC-arrestordre utstedt som følge av krigføringen i Ukraina.

Det vil ta ett år før landene formelt er ute av ICC.

ICC ble grunnlagt i 2022. Formålet var å straffeforfølge de ansvarlige for de mest alvorlige forbrytelsene, når land enten ikke kan eller vil gjøre det selv.