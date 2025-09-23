Polens statsminister Donald Tusk varsler at landet er beredt til å skyte ned russiske fly som krenker polsk luftrom, melder Bloomberg. Uttalelsen kommer etter flere episoder der russiske militærfly har krysset inn i NATO-land de siste ukene.

ADVARER: Polens statsminister Donald Tusk. Foto: Bloomberg

– Vi vil uten tvil ta beslutninger om å skyte ned objekter som bryter vårt territorium og flyr over Polen. Her er det ikke rom for diskusjon, sa Tusk på en pressekonferanse mandag.

– Dere er advart

Tidligere denne måneden skjøt Polen ned russiske droner som krysset grensen, mens tre russiske MiG-31-fly fredag fløy inn i estisk luftrom over Finskebukta. Hendelsen fikk både Polen og Estland til å påberope seg NATO-traktatens artikkel 4, som utløser konsultasjoner mellom medlemslandene.

Ifølge Bloomberg behandlet FNs sikkerhetsråd mandag situasjonen i et hastemøte. Estland mener krenkelsene er del av en bredere russisk kampanje for å teste alliansens vilje. Litauens president Gitanas Nauseda advarte om at Moskva sonderer NATOs forpliktelser under artikkel 5, som fastslår at et angrep på ett medlemsland er et angrep på alle.

Polens utenriksminister Radoslaw Sikorski gikk hardt ut mot Russland i New York.

– Hvis et missil eller fly entrer vårt luftrom og blir skutt ned, ikke kom hit og klag. Dere er advart, sa han.

Ekstra luftvern

Russlands forsvarsdepartement benekter å ha krenket estisk luftrom, og hevder de fulgte en planlagt rute fra Karelen til Kaliningrad, skriver Bloomberg.

Samtidig har NATO styrket sin tilstedeværelse langs østflanken. Operasjonen Eastern Sentry innebærer utplassering av ekstra luftvern og jagerfly for å håndtere mulige trusler.

EU-topper har gitt sin støtte til Polen.

– Russland tester oss for å se hvor langt de kan gå, sa EUs utenrikssjef Kaja Kallas i New York.

Hvordan NATO svarer, avhenger i stor grad av USA. Donald Trump var mandag vag på spørsmål om amerikansk respons.

– Jeg liker det ikke. Det kan bli store problemer. Men jeg gir beskjed senere, sa han.