Stoltenberg om skatteforlik: – Rettferdig fordeling

Dersom partiene på Stortinget skal bli enige om hvordan det norske skattesystemet skal være, er finansministeren tydelig på hva som må ligge til grunn.

Jens Stoltenberg
Publisert 23. sep.
FINANSMINISTER: Jens Stoltenberg. Foto: NTB
NTB
– For oss er det avgjørende at vi samtidig diskuterer hvordan skattesystemet skal bidra til rettferdig fordeling, sier finansminister Jens Stoltenberg (Ap) til FriFagbevegelse.

Opposisjonen har vært mer åpne for å bli med i Stoltenbergs skattekommisjon etter valget, men Frps nestleder Terje Søviknes fortsatt skeptisk, melder E24.

Han likte ikke Stoltenbergs utkast til mandat tidligere i år og sier at mandatet må gi rom for å senke dagens skattetrykk hvis Frp – som ble nest største parti i valget – skal bli med på en skattekommisjon.

Et skatteforlik må ha bred forankring i Stortinget, og hovedoppgaven er å se på hvilke grep som kan gjøre skattesystemet bedre tilpasset endringer og langsiktige utfordringer for norsk økonomi.

Stoltenberg sier til FriFagbevegelse at partiene i så fall skal diskutere flere elementer og ramser opp innretning og nivå på skatten, forutsigbarhet for næringsliv og husholdninger, samt tiltak for å øke produktiviteten.

Han sier at regjeringen har «et oppriktig ønske om å oppnå en bred enighet på Stortinget».

– Politiske kompromisser har ligget til grunn for noen av de viktigste retningsvalgene i samfunnet vårt. Pensjonsforlik, skatteforlik, forsvarsforlik, Ukraina-forlik og barnehageforlik, er eksempler på den norske tradisjonen med brede, tverrpolitiske forlik og vårt demokrati på sitt beste.

