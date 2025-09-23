Stoltenberg om skatteforlik: – Rettferdig fordeling

– For oss er det avgjørende at vi samtidig diskuterer hvordan skattesystemet skal bidra til rettferdig fordeling, sier finansminister Jens Stoltenberg (Ap) til FriFagbevegelse.

Opposisjonen har vært mer åpne for å bli med i Stoltenbergs skattekommisjon etter valget, men Frps nestleder Terje Søviknes fortsatt skeptisk, melder E24.

Han likte ikke Stoltenbergs utkast til mandat tidligere i år og sier at mandatet må gi rom for å senke dagens skattetrykk hvis Frp – som ble nest største parti i valget – skal bli med på en skattekommisjon.

Et skatteforlik må ha bred forankring i Stortinget, og hovedoppgaven er å se på hvilke grep som kan gjøre skattesystemet bedre tilpasset endringer og langsiktige utfordringer for norsk økonomi.

Stoltenberg sier til FriFagbevegelse at partiene i så fall skal diskutere flere elementer og ramser opp innretning og nivå på skatten, forutsigbarhet for næringsliv og husholdninger, samt tiltak for å øke produktiviteten.

Han sier at regjeringen har «et oppriktig ønske om å oppnå en bred enighet på Stortinget».

– Politiske kompromisser har ligget til grunn for noen av de viktigste retningsvalgene i samfunnet vårt. Pensjonsforlik, skatteforlik, forsvarsforlik, Ukraina-forlik og barnehageforlik, er eksempler på den norske tradisjonen med brede, tverrpolitiske forlik og vårt demokrati på sitt beste.