Høyres valgkomité i gang med å finne Solbergs etterfølger

Høyre skal velge ny leder på landsmøtet, som holdes fra 13. til 15. februar neste år.

– Det første møtet handlet utelukkende om prosess. Den store jobben med å intervjue og vurdere ulike kandidater til ulike verv har ikke startet, og det kommer til å gå noen uker før valgkomiteen starter med det, sier komitéleder Christian Ingebrigtsen, som er partiets fylkesleder i Trøndelag, i pressemeldingen.

Valgkomiteen ønsker innspill fra flest mulig i hele partiet.

– Alle enkeltmedlemmer i Høyre vil få anledning til å komme med synspunkter og refleksjoner til valgkomiteen. Dette vil skje gjennom en åpen digital invitasjon der alle kan gi skriftlig de innspillene de selv ønsker, heter det i pressemeldingen.