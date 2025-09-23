Trump hardt ut mot innvandring og klimatiltak: – Går til helvete

– Immigrasjon og den enorme kostnaden for å takle klimaendringene er de største truslene mot verden, slo Trump fast i sin tale til FNs årlige hovedforsamling mandag.
– Klimaendringene er det største bedraget noen gang, og begrepet karbonavtrykk er en bløff, sa Trump, som anbefaler fortsatt bruk av kull for å dekke opp energibehovet.
– Rent, vakkert kull. Det er sånn vi burde snakke om det, sa han.
Advarer mot innvandring: – Går til helvete
Store deler av den timelange talen var viet til ulovlig innvandring. USAs president advarte FNs medlemsland, og især de europeiske, mot åpne grenser.
– Landene deres går til helvete, sa Trump, samtidig som han skrøt av den harde innstrammingen USA hadde gjort på sin egen grense.
Han langet også ut mot Londons ordfører Sadiq Khan, som han anklaget for å ville innføre sharialover i den britiske hovedstaden.
– Han er en fryktelig, fryktelig ordfører, sa Trump, som samtidig anklager FN for å finansiere ulovlig innvandring.
– FN finansierer et angrep på vestlige land og deres grenser, sa han og pekte på at FN har gitt økonomisk støtte til trengende migranter.
Skrøt uhemmet
Den amerikanske presidenten var innom en rekke temaer i løpet av talen, som ble innledet med en uhemmet skryteliste av alt han hevder å ha fått til siden han tiltrådte i januar:
Økonomien er på topp, både inflasjonen og bensin- og matvarepriser faller, og det er blitt skapt flere nye arbeidsplasser enn på 60 år, påsto Trump.
– Dette er USAs gullalder. I dag, bare åtte måneder inn i min administrasjon, er vi igjen det heteste landet i verden, proklamerte han.
I juli steg imidlertid inflasjonen i USA for første gang på ett år, blant annet på grunn av sterkt økte bensinpriser. Og i august ble det skapt langt færre arbeidsplasser enn forventet.
Retter skyts mot FN
Trump skrøt også av seg selv, og han sa på nytt at han har avsluttet sju kriger. Det måtte han gjøre uten hjelp fra FN, som ikke lever opp til sitt potensial, sa han.
FN er ikke er annet enn tomme ord, og tomme ord løser ikke kriger, sa presidenten.
– FN har et enormt potensial. Jeg har alltid sagt det – det har et så enormt, enormt potensial. Men det er ikke i nærheten av å leve opp til det, sa Trump.
Også Europa måtte tåle en harmdirrende pekefinger fra Trump, som trakk fram at Nato-land er med på å finansiere Russlands krig mot Ukraina gjennom å kjøpe russisk olje og gass.
– De finansierer krigen mot seg selv. Hvem i helvete gjør slikt, spurte Trump.
Palestina-misnøye
Palestina er et hett tema på årets hovedforsamling, og de siste dagene har ytterligere fem land – Frankrike, Storbritannia, Canada, Australia og Portugal – anerkjent Palestina som egen stat.
Det uttrykte Trump stor misnøye med i talen.
– Dette er å belønne Hamas, sa han, men understreket samtidig at man nå må få på plass en våpenhvile på Gazastripen.
Men det er Hamas sin skyld at det ikke har skjedd, mener USAs president.
– Hamas har gjentatte ganger avslått rimelige fredstilbud, sa han og kom med følgende oppfordring:
– Løslat gislene. Bare løslat dem.