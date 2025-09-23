Trump hardt ut mot innvandring og klimatiltak: – Går til helvete

– Immigrasjon og den enorme kostnaden for å takle klimaendringene er de største truslene mot verden, slo Trump fast i sin tale til FNs årlige hovedforsamling mandag.

– Klimaendringene er det største bedraget noen gang, og begrepet karbonavtrykk er en bløff, sa Trump, som anbefaler fortsatt bruk av kull for å dekke opp energibehovet.

– Rent, vakkert kull. Det er sånn vi burde snakke om det, sa han.

Advarer mot innvandring: – Går til helvete

Store deler av den timelange talen var viet til ulovlig innvandring. USAs president advarte FNs medlemsland, og især de europeiske, mot åpne grenser.

– Landene deres går til helvete, sa Trump, samtidig som han skrøt av den harde innstrammingen USA hadde gjort på sin egen grense.

Han langet også ut mot Londons ordfører Sadiq Khan, som han anklaget for å ville innføre sharialover i den britiske hovedstaden.

– Han er en fryktelig, fryktelig ordfører, sa Trump, som samtidig anklager FN for å finansiere ulovlig innvandring.

– FN finansierer et angrep på vestlige land og deres grenser, sa han og pekte på at FN har gitt økonomisk støtte til trengende migranter.

Skrøt uhemmet

Den amerikanske presidenten var innom en rekke temaer i løpet av talen, som ble innledet med en uhemmet skryteliste av alt han hevder å ha fått til siden han tiltrådte i januar:

Økonomien er på topp, både inflasjonen og bensin- og matvarepriser faller, og det er blitt skapt flere nye arbeidsplasser enn på 60 år, påsto Trump.

– Dette er USAs gullalder. I dag, bare åtte måneder inn i min administrasjon, er vi igjen det heteste landet i verden, proklamerte han.