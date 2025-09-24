G7-landene: Kaller luftromskrenkelser uakseptable

I en felles uttalelse sier utenriksministrene i de sju rikeste demokratiske industrilandene at luftromskrenkelsene i Estland, Polen og Romania er uakseptable og risikerer å undergrave global sikkerhet.

Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia og USA utgjør G7-landene. Utenriksministrene, samt EUs utenrikssjef Kaja Kallas, møttes i forbindelse med FNs hovedforsamling i New York tirsdag.

Nato advarte Russland tidligere tirsdag om at de kom til å bruke alle nødvendige militære og ikke-militære virkemidler for å svare på truslene i luftrommet. De siste ukene har det vært flere hendelser hvor russiske droner og kampfly har krenket luftrommet til Nato-land.

G7-landene diskuterte også sikkerhetsgarantier for Ukraina og mulige nye sanksjoner mot Russland.